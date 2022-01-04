نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا بعد تعليق الدراسة بمدارس متعددة بالمملكة هل يتم تحويل الدراسة عن بعد؟ وزارة التعليم تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعليق الدراسة بمدارس بالرياض، كشفت التعليم السعودية أنه اليوم أربع مدارس في العاصمة الرياض أوقفت حضورها ودراستها بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وقد عمد المدير الإداري للمدرسة باتخاذه قرار هام لتعليق الدراسة من اليوم، واكد أن التعليم يقتصر خلال تلك الفترة عن بعد، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة وافقت في وقت سابق على صلاحية منح مديري المدارس وبعد التقدم بطلب للحصول على توكلنا ومعرفة عدد المصابين، ثم تعمل وزارة الصحة التنسيق مع إدارة التعليم لمنح مدير المدرسة صلاحية تعليق الدراسة بعد التأكيد عدد الإصابات المؤكدة.

تعليق الدراسة حضورياً

قام مكتب الصحة العامة “الوقاية” باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وتنعكس هذه الإجراءات في آلية التعامل مع جميع الحالات وتعليق الدراسة في الفصول أو المدارس لعدة أيام ومتابعة الصحة العامة بالمقاطعة بتوفير المعلومات لهذه المدارس أو الجامعات لفهم مدى تفشي الوباء، ومن خلال القرار الذي تم نشره اليوم فقد وأوقفت الدراسة في أربع مدارس بالرياض ونقلها عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية، وكان ذلك خوفا على صحة الطلاب من انتقال العدوى بينهم بسبب ظهور إصابات بالطفرة الجديدة، والتي تحتاج إلى الخضوع لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بشكل أقوى للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وزارة التعليم السعودية

تسعى وزارة التعليم السعودية جاهدة لتوفير كافة السبل لضمان استمرارية العملية التعليمية، لكنها اتخذت عددًا من القرارات عقب ظهور إصابات بمحول أوميكرون خوفًا على صحة جميع الطلاب والطالبات والعاملين بالتعليم وكانت تلك الإجراءات من ضمن التشديدات الاحترازية، وقد أكدت الوزارة على تشديد هذه الإرشادات والإجراءات في المدارس التي لا تزال فيها الدراسة حاضرة ، لذلك يتساءل البعض هل تم تعليق الدراسة بالحضور أم لا، فلن تقرر الوزارة حتي الآن ولكن من المحتمل مع تزايد أعداد المصابين تعقد الوزارة عزمها لتحويل الدراسة عن بعد، وهذا ما يطلبه التلاميذ وأولياء الأمور علي منصات التواصل الاجتماعي، أما عن التعليق لجميع المدارس لن تخرج الوزارة بقرار رغم ارتفاع أعداد الإصابات، ولكنها تشدد علي ضرورة استكمال جرعات التطعيم لحماية المجتمع والأسر من الوباء العالمي.

أخر قرارات وزارة الصحة عن تعليق الدراسة

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجيل اليوم أن الوضع يتم مراقبته وحالياً توجد زيادة عدد الإصابات في الوباء العالمي ونتطلع إلى ذلك، وقد ثبت أن اللقاحات فعالة في تخفيف الأعراض والشفاء، وقالت المجموعة التي لم توزع جرعاتها؛ أن معظم الأشخاص في العناية المركزة لم يكملوا تطعيماتهم ، وأضاف عبر كلمته “نحن نراقب حاليا الزيادة في عدد حالات الوباء ونتوقع أن يزداد في الأيام المقبلة”، واكد فاعلية اللقاح في تخفيف الأعراض والاستشفاء، واكد أن الوزارة قلقة بشأن المجموعة التي لم يتم تناول جرعاتها، لأن معظم الأشخاص في وحدة العناية المركزة هم من لم يكملوا التطعيم.

الدراسة عن بعد

اليوم عمدت الوزارة لتعليق التدريس في 4 مدارس بالرياض، بعد اكتشاف حالات تفشي وباء مشيرة إلى أنها منحت كافة صلاحيتها لمديري المدارس الحق في تعليق الدراسة، وتحويلها للمنصة وذلك بعد التحقق من عدد الإصابات التي أكدها السلطة الممنوحة لمدير المدرسة في توكلنا بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية بالمحافظة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.