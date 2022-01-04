نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء المرضى من القروض الديوان الملكي وما صيغة معروض سداد الديون؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء المرضى من القروض هي أحد المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية وذلك بجانب طلب منحة أرض فعند تقديم التقارير اللازمة وأسباب التعثر في سداد الأقساط الشهرية للبنوك السعودية، قد تحصل على الإعفاء من السداد، كما أن المناسبات الوطنية والدينية تشهد إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز عن سلسلة إعفاءات متعددة للقروض، وخصوصًا القروض التي تم الحصول عليها من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية أو بنك التسليف بمسماه السابق، فيمكن المبادرة في إرسال طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي والانتظار لحين الموافقة أو رفض الطلب، وسوف نوفر لكم خطوات طلب إعانة مالية من الديوان الملكي وكيف يتم إعفاء المرضى من القروض 1443.

إعفاء المرضى من القروض

تعددت أنواع المساعدات المالية ومنح الأراضي المجانية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمواطنين داخل المملكة، وذلك من أجل مساعدتهم على الاستقرار والحد من نسبة الخروج على القانون أيضًا، وتحت مظلة عرش الملك سلمان بن عبد العزيز طُرحت برامج عديدة للمساعدات من خلال الكثير من الجهات.

فيمكن إعفاء المتوفي من سداد القروض، كما يمكن إعفاء المرضى من القروض من خلال الديوان الملكي أيضًا، ولكن هذا يتطلب تقديم التقارير الرسمية سواء التي تثبت تواجد نسبة عجز أو عدم القدرة على العمل والسداد، وبعد النظر في طلبك سيتم التواصل معك لإعلامك هل تم القبول في الإعفاءات الجديدة، أم أن معايير الاستحقاق والأهلية لا تتوافر بك.

معروض سداد الديون للديوان الملكي

أما عن الصيغة الأنسب والأفضل والتي يمكن استخدامها للحصول على إعفاء من القروض أو الحصول على مساعدات مالية من خلال الديوان الملكي في المملكة، فإنها تتمثل في التالي:

إلى خادم الحرمين الشريفين، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظكم الله ورعاكم، وأثابكم على جميع الجهود التي تبذلونها لصالح الوطن.

أتقدم إليكم بالتحية، أنا المواطن: (يتم ذكر الاسم رباعي)، وأرجو التكرم بالموافقة على إعفائي من سداد القروض والأقساط المتبقية بسبب مرضي، فقد قمت بإرفاق جميع التقارير الطبية التي تؤكد أني غير قادر على سداد القروض بسبب ضيق الحال، وبسبب قلة المال الذي أحصل عليه شهريًا.

وأرجو القبول، وتقبل فائق الاحترام والتقدير.

ثم بعد ذلك يقوم بكتابة بياناته كاملة لسرعة التواصل وفيما بعد يمكن معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن القبول أو الرفض أو وصول البرقية من خلال رقم الديوان الملكي 8004000000 وهو رقم داخلي.