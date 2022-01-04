اهم شروط تجديد الإقامة للوافدين وكيفيه الاستعلام عن جواز السفر وصلاحيه الإقامة للمقيمين والرسوم المطلوبة للتجديد من خلال منصة أبشر الجوازات حيث يوفر لكل المستفادين خدمه الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم جواز السفر أو رقم الإقامة إلكترونيا من اجل توفير الوقت علي المقيمين.

اهم شروط تجديد الإقامة للوافدين

لابد من أن يكون اقامة الشخص في المملكة.

عند تسجيل مخالفات مروريه على المتقدم فيجب أن يثبت سداد جميع المخالفات المرورية .

امتلاك المتقدم تامين طبي غير منتهى.

أن يكون للمتقدم ابن يتجاوز عمرة عن 18 عام ومكان أقامته داخل المملكة.

أثبات عدم وجود اسم المتقدم في قائمة الأشخاص التى تتغيب عن العمل أو وجود اسم هذا المقيم في القائمة الأمنية.

أثبات أتمام دفع الرسوم المستحقة من اجل الإقامة داخل السعودية.

تقديم جواز سفر للمتقدم يكون صلاحيته ما زالت سارية.

خطوات الاستعلام عن جواز السفر برقم الهوية للمقيمين

نقوم بالدخول على رابط استعلامات وزارة الداخلية السعودية ثم نضغط على خدمات الجوازات ونضغط على إظهار المزيد.

ثم الانتقال إلى صفحة منصة أبشر الإلكترونية وإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بحسابك على منصة أبشر.

نختار تسجيل الاسم أو من خلال ادخال رقم الهوية الشخصية ثم نسجل كلمة السر ثم كتابة الإشارة الرمزية.

الضغط على تسجيل الدخول سوف تظهر الصفحة المتعلقة بالاستعلام عن صلاحية جواز السفر.

ندخل رقم الإقامة المرغوب الاستعلام عنه ثم تسجيل الإشارة الرمزية الظاهرة على الشاشة والضغط على عرض.

تظهر كل بيانات بجواز السفر ومدة الإقامة وصلاحية جواز السفر.

كيفيه الاستعلام عن صلاحيه الإقامة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية واختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم نختار بوابة الأفراد ثم اختيار أيقونة مستخدم جديد ثم ادخال رقم الإقامة الخاص بك.

نحدد نوع التقويم سواء هجري أو ميلادي وإدخال تاريخ الميلاد على أساس نوع التقويم المحدد وكتابة رمز التحقق الظاهر.

تظهر جميع بيانات الإقامة والتي من بينها صلاحية الإقامة وموعد انتهائها.

الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة للوافدين