نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات 2022 وما آلية التواصل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات تُطبق على المواطن والمقيم أيضًا، ولهذا دعت شركة عبداللطيف جميل إلى الاطلاع على جميع البنود التي تتعلق بتقسيط وتمويل السيارات بجميع أنواعها قبل أن يتم تقديم طلب تقسيط سيارات بدون مقدم ودفعة أولى، والجدير بالذكر أن عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط تشتمل على شروط مثلما هو الحال في عروض الشركة التي تقدمها للسيارات الجديد موديل العام الجاري، ولذا سنتعرف على أفضل عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022.

شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات

قامت شركة عبداللطيف جميل بتقديم مجموعة من البنود عبر موقعها الرسمي بحيث تقبل طلب تمويل السيارات الجديدة أو تقسيط السيارات المستعملة أيضًا، وقد تمثلت هذه الشروط في التالي:

ينبغي أن يكون عمر المتقدم ثمانية عشر عام أو أكثر، وفي حال كان أقل من ذلك يشترط أن يكون هناك واص قانوني عليه.

امتلاك بطاقة الهوية الوطنية وينبغي أن تكون سارية المفعول.

يمكن أن يتم تقديم طلب التمويل إلكترونيًا وفي هذه الحالة لا بد من إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الموقع مثل بيانات الدخل الشهري وفترة التمويل والسداد وقيمة الرواتب الشهرية.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022

أما عن العروض الجديدة، فلا بد من زيارة موقع شركة عبد اللطيف جميل من أجل الاستعلام عن أجدد العروض والأسعار على جميع أنواع السيارات المتاحة، حيث أن الشركة تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء ولهذا دعت إلى الاطلاع على أجدد العروض حيث أنها متجددة وتستمر لفترة محددة أو حتى نفاذ الكمية.

حاسبة تقسيط السيارات من عبداللطيف جميل

والجدير بالذكر أن موقع الشركة يوفر حاسبة تقسيط السيارات من أجل التعرف على قيمة التمويل وتستخدم وفق التالي:

الولوج إلى موقع عبداللطيف جميل (aljfinance.com).

ثم الدخول أسعار المنتجات التمويلية واختيار أحد أنواع التمويل للانتقال إلى الحاسبة.

ينبغي إدخال البيانات المطلوبة والنقر على خيار احسب.

رقم عبداللطيف جميل للتمويل المجاني

ويمكن أن يتم التعرف على أحدث عروض عبداللطيف ومعرفة الأوراق والمستندات الرسمية أيضًا التي ينبغي أن يتم تقديمها إلى الشركة عند الاشتراك في عروض التمويل منها عروض تمويل المرابحة أو التمويل التأجيري، من خلال الاتصال على رقم الشركة المجاني وهو: 8002442211.