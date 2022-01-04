قرض يبدأ من 2000 ريال بدون تحويل راتب يصل حتى 50 ألف بهامش ربح 1.66%

لكل مواطني المملكة العربية السعودية لك عرض تمويلي مميز لمن يبحث عن الراحة والأمان، فهناك تمويلات ميسرة للجميع من خلال أحد الشركات السعودية، التي تقدم حلول تمويلية وخدمات مجانية لمن يقطن المملكة، وهذا بعد موافقة البنك السعودي المركزي على مزاولة التمويل من أقوى وأفضل البنوك والشركات، والتي تقدم لك التمويل إسلامي أي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولك حرية أختيار التمويل المناسب لك، إذا كان تمويل نقدي، أو تمويل سيارة تأجيري، أو تمويل مرابحة، وأيضاً التمويل العقاري، كل هذه التمويلات تعطيك فرصة قوية لتحقيق أحلامك وشراء وامتلاك سيارتك الخاصة، وبأقل التكاليف والأقساط الشهرية البسيطة، لتحصل على كل ما هو في متناول يدك بعيدا عن الإجراءات الصعبة.

تمويل ميسر إضافي من شركة إمكان

إذا كان لديك تمويل قائم في أحد البنوك السعودية كبنك الراجحي، شروط تمويل إمكان بدون تحويل راتب، فيمكنك أن تحصل على قرض إمكان لجميع العملاء من يقومون بتحويل الراتب أو لا يحول الراتب إلى مصرف الراجحي، فلك الاختيار المناسب لك من خلال شركة إمكان، والتي توفر لك التمويل أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني، تمويل بدون كفيل للمتقاعدين، ومن تلك المميزات التي تجعلك أن تحصل على التمويل منها، هو أن التمويل يبدأ من 5000 ريال وحتى مليون ونصف لجميع العاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وأيضا للمتقاعدين، وبفترة سداد تبدأ من 12 شهرا وحتى 60 شهرا، على حسب أختيارك وموافقة الشركة على طلبك، فإذا توافرت معك الشروط المطلوبة يمكنك أن تحصل على تمويلك في أسرع وقت.

شروط التمويل الميسر والإضافي

تقدم شركة إمكان عدد و فير من التمويلات منها التمويل الميسر وهذه يتم بشرط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال، 120 ألف ريال تمويل للعاطلين عن العمل، وأن يكون العمر من 25 عام وحتى 60 عاما، ويكون هناك سجل ائتماني جيد، والخدمة بالوظيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل طلب التمويل للموظف بالقطاع الخاص، والخدمة بالوظيفة الحكومية لمدة شهر، بهامش ربح 1.66%، وهذا التمويل بدون تحويل الراتب وبدون شرط الجهات المعينة، ويعطيك تمويل من 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال، والتمويل الإضافي لكي تحصل عليه يشترط أن يكون لديك تمويل قائم، ويتاح لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص براتب لا يقل عن 7000 ريال لغير المحولين الراتب على مصرف الراجحي، بهامش ربح 2.99% ويمكنك أن تقم بطلبك للتمويل بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى أي فرع وذلك من خلال خطوات بسيطة.

خطوات الحصول على التمويل من تطبيق إمكان

تستطيع الاتصال بخدمة العملاء لشركة إمكان على الرقم المجاني 9200011038 طوال أيام الأسبوع لتحصل على العرض التمويلي القائم والمتاح والإجابة على جميع استفساراتك الشخصية لتحصل على التمويل المناسب لك، وطلب التمويل أون لاين من خلال تطبيق إمكان والذي يمكنك أن تقم بإنزاله على الهاتف المحمول الخاص بك، والدخول والتسجيل في تطبيق إمكان وتقديم طلبك، ثم سيتم إرسال الموافقة على طلبك وتحويل الأموال أليك بعد التأكد من أهليتك، وبعد ذلك ستتمكن من أختيار طرق السداد إلكتروني والإمضاء على العقد.