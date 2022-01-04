الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد برقم الطلب 1443 من الموقع الرسمي hrsd.gov.sa «الموارد البشرية» ومتابعة الطلب في الضمان

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد برقم الطلب هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله بشكل كبير من قبل الكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي المطور والذين كانوا قد تقدموا بطلبات الحصول على الضمان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا طرح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي يقدم المعاشات للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأسماء المقبولين في معاش الضمان على «الموارد البشرية» وقد اعلنت الوزارة رسميا عن طرح رابط الاستعلام عن استحقاق الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي ليتم الاستعلام الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي، ونستعرض الآن كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب.

وزارة الموارد البشرية تعلن صرف معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رسميا خلال الساعات الأخيرة عن طرح المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الجديد بداية من الساعات الاولى من اليوم الأول من شهر جمادي الاخر 1443، والذي يوافق يوم الرابع من شهر يناير، حيث قامت بطرح النتائج الخاصة بالاستحقاق المعاش الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك للأسر الفقيرة في جميع انحاء السعودية المستحقين للمعاش، وهو المعاش الذي يتم تقديمه بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة والذي يتم صرفه بشكل شهري للأسر الفقيرة من الفئات المستحقة كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وسلم الرواتب للأسر والأفراد بالاستحقاق الشهري والسنوي.

طريقة متابعة الطلب في الضمان و طريقة تاكيد التابعين ومعلومات مهمة للمتقدمين

رابط الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443

فعلت وزارة الموارد البشرية السعودية الموقع الالكتروني الخاص بالاستعلام عن استحقاق المعاش المقدم شهريا للمستحقين، ليتم الاستعلام من خلال رقم الطلب بسهولة، وقد تم تفعيل تفاصيل صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.