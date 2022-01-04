حساب المواطن الدفعة 50 صدرت الآن نتائج الأهلية

حساب المواطن الدفعة الخمسون، والتي يتابع صدورها الكثيرون بالمملكة العربية السعودية. وهي أول دفعة سيتم صدورها في العام الجديد 2022 .الخاصة بشهر يناير 2022. ونتابع على الدوام كل أخبار حساب المواطن، وهو برنامج الدعم الأكثر شهرة الآن بالمملكة العربية السعودية ، والذي تم إطلاقه لأول مرة منذ خمس سنوات بالعام 2017 ، وقد اشترك به الآلاف وفور إغلاق باب التسجيل بمارس 2020 . يحاول الكثيرون الاشتراك بالبرنامج لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك مرة أخرى بالبرنامج.ولكن غير مؤهل الآن سوى الموافقة على إضافة التابعين فقط لصاحب الحساب. ويجب التحديث باستمرار لكافة البيانات بالحساب لضمان عدم الحذف أو تكون نتيجة صاحب الحساب غير مؤهل للحصول على الدفعات الجديدة.

نتائج الأهلية الدفعة 50 حساب المواطن

صدرت الآن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الخمسون ، الخاصة بشهر يناير 2022 . ويمكنكم الآن التأكد من حالة الحساب سواء مؤهل أو غير مؤهل وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي ل حساب المواطن . وتسجيل الدخول بالرقم السري أو رقم الهوية ، والإطلاع على حالة الحساب على الفور. ويمكنكم تقديم شكوى بخصوص نتائج الأهلية في خلال تسعون يوما من صدور النتيجة. ويجب على كافة المشتركين فتح حساباتهم والتأكد من حالة الأهلية الخاصة بكل مواطن والتابعين له.

شروط تجاوز الأهلية من حساب المواطن

لابد من أن تنطبق بعض الشروط على المشتركين في حساب المواطن. وذلك لتجاوز الأهلية وأستمرار صدور الدفعات الشهرية في أرصدة المواطنين كل شهر. والشروط الأساسية للقبول في الأهلية هي كالتالي.

شروط الجنسية : يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا.

: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا. معيار الإقامة : أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون.

: أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة : يجب أن تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالكامل مع الجهات ذات العلاقة بها.

وتصدر دفعة حساب المواطن الخمسون بيوم الاثنين العاشر من يناير 2022 ، في أرصدة المواطنين.