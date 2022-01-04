بلا كفيل قسط تمويلك اونلاين على 60 شهر للسعودي والمقيم والمتقاعد

يبحث العملاء بمختلف القطاعات وأيضاً بمختلف الأنواع سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين عن أفضل العروض التمويلية بأبسط الشروط وأيضاً بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة لذلك يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية العديد من القروض التمويلية حيث يقدم منتج تمويلي تكميلي يتميز بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل التمويل.

بلا كفيل قسط تمويلك اونلاين لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي التكميلي من بنك البلاد طلب التمويل اونلاين من خلال عدة طرق بسيطة. وأيضاً دون الحاجة لكفيل

يمكن طلب التمويل التكميلي لدى بنك البلاد من خلال تحميل تطبيق البلاد على الهاتف.

أيضاً يمكن طلب القرض التكميلي من بنك البلاد من خلال خدمة البلاد نت.

مزايا التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

صمم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي تكميلي فوري حيث يتمكن العملاء من طلب التمويل وأيضاً الحصول عليه اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى أى فرع من فروع بنك البلاد ويتميز هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل الشخصي التكميلي من بنك البلاد أنه يشمل جميع العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين.

أيضاً يتميز التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية والسداد المبكر في أى وقت طوال فترة التمويل.

حدد بنك البلاد فترة سداد التمويل التكميلي على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة بسيطة من الشروط الواجب توافرها لدى بنك البلاد من أجل الحصول على التمويل التكميلي والشروط هي