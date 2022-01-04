نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ريف تسجيل الدخول والاستعلام عن الدعم الريفي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اهم خدمات منصة ريف تسجيل الدخول لخدمة الاستعلام عن الدعم الريفي للمستفيدين والمستفيدات متى تحققت نتائج الأهلية، وهو من اكثر ما يبحث عنه العاملين في القطاعات الزراعية والخدمات الريفية، ومنتجي الألبان ومنتجات العسل وغيرها، حيث يحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة شروط برنامج ريف وكيفية التسجيل في بوابته الإلكترونية، وهو من البرامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، من أجل توفير الدعم للمناسب للأسر التي تعمل بالمجالات المدعومة.

شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة

نأتي للحديث حول شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة كي تتمكن من التسجيل في منصة ريف الإلكترونية، والاستفادة من برامج الدعم المالي لمن تنطبق عليه نتائج الأهلية، وتكون النتائج بأحقية الاستحقاق والحصول على المزايا، عقب زيارة ممثل الجمعية وتفقد المشروع ومدى انطباق الشروط علية، وتصدر النتيجة بعد الزيارة في مدة 60 يوم عمل، وسنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للدعم الريفي لقطاع الأسر المنتجة وما يشمله من خدمات والقطاعات الأخرى.

شروط دعم ريف تتمثل في ذلك:

الدخ

سن المتقدم لا يقل عن عمر 21 عام للحصول على الدعم الريفي.

يجب أن يكون مواطن سعودي الجنسية مقدم الطلب.

الحصول على قيمة الحد المانع للدخل الشهري ومتابعة تحديثات سياسة البرنامج.

يشترط عدم الحصول على مساعدات مادية من جهات اخرى

تقديم كل المستندات التي تثبت مدي احقية الشخص المتقدم في الحصول على دعن برنامج ريف وانطبق الشروط علية

توفر شروط القبول للحصول على دعم الأسر المنتجو كما يلي.

كما يجب اتباع باقي التعليمات للتقديم على برنامج ريف وهي:

أن يتم طلب استخراج وثيقة العمل الحر من خلال بوابة العمل الحر.

أن يكون من العاملين في واحدة من قطاعات الأسر المنتجة في المملكة.

وجود حساب بنكي لمقدم طلب القبول في الدعم الريفي ويكون الحساب نشط

أن يعمل في واحدة من المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج

رقم دعم ريف للأسر المنتجة الموحد

الاتصال على رقم دعم عملاء برنامج ريف عبر الرقم الموحد “19930″ ويكون الرد للإجابة على السائل من فريق الدعم قي الأوقات من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 من عصر نفس اليوم.

التسجيل في منصة ريف

اتبع خطوات التسجيل في بوابة ريف وهي كالتالي: