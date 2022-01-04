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عمر شويل - جدة

التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1443/ 2022 في السعودية ٬ تم مؤخراً الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة من خلال وزارة النقل في المملكة العربية السعودية

وهذه الوظائف مخصصة لحاملي شهادة البكالوريوس سواء الذكور أو الإناث داخل المملكة

وذلك بناءً على الشروط والضوابط التي يجب على لقد أوضحت الوزارة بالتفصيل حتى يتمكن المتقدمون من التعرف عليهم

والالتزام بها للحصول على القبول ، وفي موقع ثقفني سنتعرف على رابط التقديم لهذه الوظائف ومجالاتها.

ما هي وزارة النقل والخدمات اللوجستية

وزارة النقل واللوجستيات ، التي كانت في السابق باسم وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ، هي الوزارة المسؤولة عن تصميم وإنشاء الطرق والمطارات

وكذلك الموانئ والسكك الحديدية داخل المملكة العربية السعودية. ، ويرأسها المهندس السعودي صالح بن ناصر بن علي الجاسر

بالإضافة إلى أن الوزارة تأسست عام 1372 هـ

بالإضافة إلى أن هذا القطاع قد شهد تغيرات كثيرة على مر السنين ، كما في عام 1395 هـ

أعيد تشكيل مهام الوزارة لتصبح في منشآت النقل البحري والبري في المملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى إنشاء الجسور وشق الطرق وصيانتها في نفس الوقت. وهي مسؤولة عن تنظيم النقل البحري والبري والإشراف على السكك الحديدية والموانئ.

وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيات في المملكة العربية السعودية عن توفر 31 وظيفة شاغرة لجميع الخريجين

وكذلك الخريجات السعوديات اللائي أكملن المؤهلات التعليمية المتوافقة مع الوظائف الشاغرة المتاحة للأفراد ، حيث يتم الاعتماد على هذه الوظائف. في وزارة النقل من خلال نظام “التعاقد مع”. “الموظفون” ويمكن لمن يرغب في استيفاء الشروط التقدم لهذه الوظائف من خلال منصة جدارا للتوظيف

التقديم على وظائف وزارة النقل

أصبح من الممكن الآن التقديم على وظائف وزارة النقل التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية

باتباع مجموعة الخطوات التي تم الإعلان عنها ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول في نظام التوظيف الإلكتروني المعروف بـ “جداره”.

التحقق من دقة البيانات والمعلومات المدخلة.

في حالة وجود أي تضارب في المعلومات يجب تقديم اعتراض ليتم دراسته من قبل المختصين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة ، يجب النقر فوق خيار “التقدم بطلب للحصول على إعلانات الوظائف”.

تحديد الرغبة في دخول الإعلان عبر الخانة المخصصة لذلك.

قم بالاختيار من بين الوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال النظام.

قم “بحفظ الطلب”.

شروط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية ٢٠٢٢

أعلنت وزارة النقل واللوجستيات مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على قبول في إحدى الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا. إليك الشروط: