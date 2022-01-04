نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1443/ 2022 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة
التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1443/ 2022 في السعودية ٬ تم مؤخراً الإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة من خلال وزارة النقل في المملكة العربية السعودية
وهذه الوظائف مخصصة لحاملي شهادة البكالوريوس سواء الذكور أو الإناث داخل المملكة
وذلك بناءً على الشروط والضوابط التي يجب على لقد أوضحت الوزارة بالتفصيل حتى يتمكن المتقدمون من التعرف عليهم
والالتزام بها للحصول على القبول ، وفي موقع ثقفني سنتعرف على رابط التقديم لهذه الوظائف ومجالاتها.
ما هي وزارة النقل والخدمات اللوجستية
وزارة النقل واللوجستيات ، التي كانت في السابق باسم وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ، هي الوزارة المسؤولة عن تصميم وإنشاء الطرق والمطارات
وكذلك الموانئ والسكك الحديدية داخل المملكة العربية السعودية. ، ويرأسها المهندس السعودي صالح بن ناصر بن علي الجاسر
بالإضافة إلى أن الوزارة تأسست عام 1372 هـ
بالإضافة إلى أن هذا القطاع قد شهد تغيرات كثيرة على مر السنين ، كما في عام 1395 هـ
أعيد تشكيل مهام الوزارة لتصبح في منشآت النقل البحري والبري في المملكة العربية السعودية
بالإضافة إلى إنشاء الجسور وشق الطرق وصيانتها في نفس الوقت. وهي مسؤولة عن تنظيم النقل البحري والبري والإشراف على السكك الحديدية والموانئ.
وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية
أعلنت وزارة النقل واللوجستيات في المملكة العربية السعودية عن توفر 31 وظيفة شاغرة لجميع الخريجين
وكذلك الخريجات السعوديات اللائي أكملن المؤهلات التعليمية المتوافقة مع الوظائف الشاغرة المتاحة للأفراد ، حيث يتم الاعتماد على هذه الوظائف. في وزارة النقل من خلال نظام “التعاقد مع”. “الموظفون” ويمكن لمن يرغب في استيفاء الشروط التقدم لهذه الوظائف من خلال منصة جدارا للتوظيف
التقديم على وظائف وزارة النقل
أصبح من الممكن الآن التقديم على وظائف وزارة النقل التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية
باتباع مجموعة الخطوات التي تم الإعلان عنها ، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول في نظام التوظيف الإلكتروني المعروف بـ “جداره”.
- التحقق من دقة البيانات والمعلومات المدخلة.
- في حالة وجود أي تضارب في المعلومات يجب تقديم اعتراض ليتم دراسته من قبل المختصين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة ، يجب النقر فوق خيار “التقدم بطلب للحصول على إعلانات الوظائف”.
- تحديد الرغبة في دخول الإعلان عبر الخانة المخصصة لذلك.
- قم بالاختيار من بين الوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال النظام.
- قم “بحفظ الطلب”.
شروط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية ٢٠٢٢
أعلنت وزارة النقل واللوجستيات مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على قبول في إحدى الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا. إليك الشروط:
- يشترط على المتقدم الحصول على قرار معادلة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، إذا كان من الحاصلين على درجتهم العلمية خارج المملكة.
- على المتقدمين الجامعيين اجتياز اختبار القدرات المعرفية الخاصة لكل من المتقدمين في المرتبة السادسة والسابعة ، مع تطبيق هذا البند على جميع المتقدمين من النساء والرجال.
- يشترط أن تتم المقابلة الشخصية التي تفرضها الجهات الرسمية في الوزارة قبل الموافقة على التعيين ، مع الإشارة إلى أنه سيتم دعوة العديد من الأفراد الذين
- يتقدمون لوظائف ذات نقاط أعلى.
- أن تكون البيانات الموجودة في موقع التسجيل صحيحة حيث يتحمل مقدم الطلب مسؤولية تبعات ذلك حيث سيتم مطابقتها أثناء إجراء المقابلات الشخصية.
- مطلوب الامتثال لقرار الاستبعاد إذا كان هناك نزاع بشأن البيانات التي يتم تقديمها وتقديمها ، أو إذا كان هناك عدم القدرة على اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
- سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح النهائية بعد استكمال جميع التفاصيل المتعلقة بالمقابلات الشخصية ، وكذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بمطابقة معلومات المتقدمين.