تفاصيل اكتتاب اسيج 1443

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عمر شويل - جدة يُعد اكتتاب اسيج 1443 ( المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ) من أحدث الاكتتابات في الأيام الجارية. حيث قامت الشركة بطرح 15 مليون سهمًا للاكتتاب في حقوق الأولوية للمساهمين بالفعل بالشركة للعمل على زيادة رأس المال. مما يساهم في توسيع الخدمات التأمينية والتوسع بالأنشطة المقدمة للأفراد والشركات بالسوق التأميني السعودي والذي شهد نموًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية.

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج

واحدة من الشركات السعودية العاملة في مجال التأمين تأسست عام 2007. وتعتمد على أنشطتها التأمينية على التعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهي شركة مساهمة تم اعتمادها عام 2006. وبدأت أعمالها التجارية عام 2009. وتعمل الشركة على تقديم الخدمات التأمينية المتنوعة والتي تشمل كل أنواع التأمين التكافلي كالتأمين الهندسي والتأمين الطبي والتأمين على الممتلكات والتأمين على العقارات والأعمال الإنشائية. والطيران والتأمين البحري .

اكتتاب اسيج 1443

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين عن طرح أسهم حقوق الأولوية للتداول لزيادة رأس مال الشركة. بناءً على ما تم اتخاذه من قرارات بالجمعية العمومية الأخيرة، وبينت الشركة من خلال بيان خاص بها أنه يحق لمن لديهم حقوق الأولوية أن يقوموا بالاكتتاب بالأسهم الجديدة سواء بشكل كلي أو جزئي، في نطاق عدد الأسهم المشمولة في المحفظة. كما نصحت الشركة مالكي حقوق الأولوية بضرورة البدء في الاكتتاب حتى لا تتعرض المحفظة للانخفاض في حالة عدم استخدام حقوق الأولوية. ثم في حالة تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بمرحلة اكتتاب حقوق الأولوية. يتم طرحها على المستثمرين من أصحاب الطابع المؤسسي، وذلك وفقًا لما تضمنته نشرة الاكتتاب.

سعر اكتتاب اسيج

بلغ سعر السهم بشركة اسيج 10 ريالات للسهم الواحد. وبينت الشركة أنه يحق كل مساهم يستحق 1.06 حق من حقوق الاكتتاب عن كل سهم واحد يمتلكه من أسهم الشركة.

موعد الاكتتاب في المجموعة المتحدة للتأمين

حددت الشركة الموعد المقرر للاكتتاب في أسهمها في المواعيد الآتية:

بدء تداول حقوق الأولية في 3 -يناير- 2022.

نهاية اكتتاب حقوق الأولوية في 10 يناير 2022.

بداية اكتتاب الأسهم المتبقية من حقوق الأولوية 10 يناير 2022.

نهاية الاكتتاب بالأسهم المتبقية يكون يوم 13- يناير – 2022.

حيث تهدف الشركة لرفع رأس مالها من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال سعودي لتوسعة أنشطة الشركة وأعمالها