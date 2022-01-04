كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور، وموعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر يناير 2022، من أكثر المواضيع بحثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال محرك البحث جوجل، حيث أنه ومنذ إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وبدأت التساؤلات والاستفسارات في الظهور على محركات البحث المختلفة، ومن أهم هذه التساؤلات كم راتب الضمان الاجتماعي المطور وما هو موقف المستفيدين من النظام القديم.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية باستحداث نظام مطور للضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة للمستفيدين منه وإدخال فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، ومراجعة أحوال ومستندات المستفيدين من النظام القديم، وعمل فلتره لكل المستحقين للدعم بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين بناءً على المستندات والأوراق الثبوتية المقدمة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد

ازداد البحث بصورة كبيرة عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وما هي آلية احتساب المعاش في النظام الجديد، ووفقاً للاستحقاق الشهري المعتمد يكون كالتالي 1100 ريال لرب الأسرة بالإضافة إلى 550 ريال لكل فرد في الأسرة، وعليه فلو كانت الأسرة مكونة من فردين يكون الراتب المستحق لهم 1100+550=1650 ريال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

ويشترط أن يقل الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أن تنطبق عليه كافة المعايير التي تحددها اللائحة بالنسبة لامتلاك واستخدام الثروة.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

ألا يكون مقيم في أحد مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاكه لأصول ذات قيمة مالية كبيرة.

الالتزام التام باستكمال متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية الدالة على استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور