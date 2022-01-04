نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الإضافي من الأهلي ومعرفه مزايا وشروط التمويل وكيفيه الحصول عليه وتقديم الطلب الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الإضافي من الأهلي من اهم واحدث التمويلات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد والذي يناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن التمويل من قبل البنك الأهلي السعودي وعبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض والمنتجات التمويلية الحديثة والتي تلبي جميع احتياجات جميع السعوديين بالمملكة. والتي من أهمها هدايا التمويل العقاري مع مكافأة من الراجحي ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الحصول علي الهدايا. كما تم الإعلان أيضا عن حمله بطاقه مدي من الأهلي السعودي وفرصه للحصول علي تذكره نهائي دوري أبطال أوروبا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم المزايا والشروط التي اعلن عنها البنك. كما سوف نقوم أيضا بشرح كيفيه الحصول علي التمويل وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

التمويل الإضافي من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل الاضافي والذي يمكن العملاء من الحصول علي تمويل إضافي في حاله تم زيادة المرتب الخاص به أو عدم تجاوز التزامات العميل حدود الاستقطاع الشهرية المحددة له. كما تم الإعلان أيضا علي أن التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة. كما يشمل التمويل أيضا القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة وغير معتمده التي تقوم بتحويل رواتب الموظفين.

مزايا التمويل الإضافي

كما تم الإعلان أيضا عن بعض مميزات التمويل والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة وضوابطها.

الحصول علي الموافقة الفورية والسريعة.

توفير خدمه السداد المبكر وتأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

التامين في حاله العجز أو الوفاة لا قدر الله حسب بوليسه تامين العميل.

شروط التمويل الاضافي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

حد ادني الراتب 3000 ريال للسعودي و 4000 ريال للمقيمين.

حد ادني خدمه العمل شهر للسعودي في الحكومي و 3 شهور في الشركات الكبري والمقيمين في الحكومي والشركات الكبري. سنه للسعودي والمقيم في القطاع الخاص.

يجب أن يكون عمر العميل 18 للسعودي أما المقيمين 22 سنه ولا يزيد عن 60 سنه.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول التمويل الإضافي من الأهلي عن طريق زياره احد فروع البنك أو الاتصال علي هاتف المبيعات المصرفي 8002441005. أو يمكن التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: