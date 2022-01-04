نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم البنك الأهلي المجاني وخدمات الأهلي موبايل وكيفية التسجيل في خدمة الأهلي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم البنك الأهلي المجاني ، يرغب عملاء مصرف الأهلي السعودي في معرفة رقم البنك المجاني للجوال وذلك من أجل الاستعلام المباشر مع خدمة عملاء المصرف الأهلي للقيام بالخدمات والاستفسار أو الاستعلام عن بعض الخدمات المقدمة أو في حالات الإبلاغ عن أي مشاكل، ويعتبر البنك الأهلي التجاري السعودي من أفضل البنوك بالمملكة العربية ويخضع لإشراف الهيئة الشرعية في المملكة حيث تعتبر كافة تعاملاته تعاملات إسلامية، وقد رصد المصرف رقم البنك الأهلي الجديد وذلك لإبقاء العميل بشكل مباشر ولحظة بلحظة مع المصرف ، وفي هذا المقال سنتعرف على رقم خدمة عملاء المصرف الاهلي المجاني للهاتف وباقي طرق الاستفسار مع المصرف.

طرق التواصل مع البنك الأهلي والرقم المجاني

يتيح المصرف العديد من الطرق للتواصل معه ومع خدمة عملاء البنك الأهلى بشكل مباشر ومن هذه الخدمات رقم البنك الاهلي المجاني المرصود لكافة العملاء، ولمعرفة طرق الاستفسارات فهي كالآتي:

أولا رقم الهاتف المصرفي الأهلي 920001000 وتلك طريقة التحدث مع موظف البنك.

ثانيا الموقع المخصص للبنك الأهلي التجاري.

ثالثا تطبيق المصرف الرسمي كبديل عن رقم البنك الأهلي المجاني الجديد وأرقام الخدمات الاستفسارات والدعم للبنك الأهلي.

رابعا الأهلي موبايل وتعتبر من الخدمة المتميز من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

خامسا لعملاء التداول يمكن الاستعلام عبر الأهلي تداول أو الأهلي مالية وتعتبر منصة مخصصة لتلك العمليات الخاصة بالاستثمارات.

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الأهلي موبايل والرقم المجاني لفروع البنك الأهلي

كما ذكرنا يمكن للمواطن التحدث مع البنك عبر الاتصال على رقم الاهلي المجاني للجوال 920001000، وللقيام بخدماته المتاحة مثل استعلام عن رقم حساب في مصرف الأهلي، ويطرح المصرف أو المؤسسة أيضا خدمات الأهلي موبايل وهي كالآتي:

أولا يمكن للعميل الاستفسار عن الرصيد الخاص به والعمليات المصرفية التي تمت على الحساب.

ثانيا يتيح التطبيق خدمة كشف الحساب المفصل والمختصر للعميل.

ثالثا يمكن للعميل تحميل كشف الحساب أو إرساله عبر تطبيقات الاتصال الاجتماعية بعملية المشاركة فقط.

رابعا يمكن أن يقوم المستخدم بإيقاف بطاقة مدى في حالة ضياعها واستصدار بطاقة أخرى.

خامسا يتيح التطبيق أيضا الحصول على دفتر شيكات دون الحاجة للاتصال على الرقم المصرفي.

سادسا يتيح أيضا الحصول على رقم الحساب الدول عبر الاهلي موبايل من بنك الاهلي السعودي في المملكة السعودية.

سابعا تحديث بيانات بنك الاهلي السعودي لمن هم في المملكة دون الاتصال على أي رقم مصرفي.

ثامنا الحوالات المالية للحسابات داخل البنك الوطني والدولية سيتم تنشيط الخدمة لإضافة مستفيد دولي وتنشيطه واستخدامه للتحويل أيضا.

للقيام بالتسجيل في خدمة البنك التجاري فإنه يلزمك أولا أن تطلع على المتطلبات للتسجيل واستيفاءها.

متطلبات التسجيل

لمعرفة متطلبات التسجيل للتسجيل في الخدمة بدلا من رقم الجوال المصرفي للبنك، فالمتطلبات كالآتي:

أولا رقم بطاقة مدى التابعة لك.

الرقم الشخصي المسجل لدى المصرف للتأكيد على العملية مع الرقم السري.

فتح محفظة استثمارية بالأهلي والدخول للأهلي تداول وجميع خطوات التسجيل بالأهلي تداول.

كيفية التسجيل في موبايل

للتسجيل في خدمة موبايل التجاري بعد تحميل التطبيق أو عبر الموقع الرسمي قم باتباع الخطوات الآتية:

أولا قم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

ثانيا عليك إدخال رقم الهوية الوطنية التابعة لك أو رقم الإقامة إذا كنت مقيما.

ثالثا اختر نوع التسجيل عبر بطاقة مدى أو بطاقة الصراف الآلي أو عبر هاتف الأهلي المصرفي.

رابعا بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

خامسا سيتم تأكيد العملية عبر رسالة من البنك الاهلي السعودي.

سادسا بتأكيد الرسالة أصبح الحساب الخاص بك مفعلا.

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