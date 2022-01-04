تتبع السيارة المسروقة عبر المخالفة 1443 أوضحته الإدارة العامة للمرور بالسعودية

تتبع السيارة المسروقة عبر المخالفة 1443 وفق ما أوضحته الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر، اليوم الثلاثاء 4 من شهر يناير 2022 الموافق 1 جمادى الآخرة 1443هـ، حيث تساءل أحد المستفيدين من الخدمة عن سيارته المسروقة وإمكانية تتبعها عبر المخالفات، وقد جاء نص سؤاله كالتالي” السلام عليكم تم سرقة سيارتي وصار عليها مخالفة من تاريخ السرقة هل بالإمكان تتبع المركبة من خلال المخالفة؟” وهنا جاء رد المرور كالتالي ” وعليكم السلام يجب التأكد من التعميم على السيارة في النظام حفاظًا على الحقوق مع العلم بأن بقاءها على السجل لهدف إعادتها وقت العثور عليها”.

تتبع السيارة المسروقة عبر المخالفة

إضافة لما سبق ذكره فإن الإدارة العامة للمرور السعودي أعلنت عبر موقعها أمس عن إتاحة الحجز في مدارس تعلم القيادة للرجال والنساء من خلال التقديم عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، واتباع الخطوات التالية للحجز:

أولًا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية www.absher.sa.



يلي ذلك القيام بالنقر على أيقونة المواعيد من القائمة.

كذلك يتم الضغط على خانة المرور من القائمة.

في النهاية يتم اختيار أيقونة حجز موعد جديد.

رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات 1443هـ

في نفس السياق السابق ذكره أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي بأن رسوم إجراءات المرور الجديدة 1443هـ بالمملكة هي كالتالي :

إصدار رخصة سير خاصة تقدر ب 100 ريال سعودي سنويًا.

كذلك رسوم تجديد الرخصة السنوي يقدر ب 100 ريال سعودي.

وعن رسوم اللوحات التالف والمفقود تقدر ب 100 ريال سعودي.

كما تقدر رسوم نقل ملكية المركبات ب 100 ريال سعودي.

وعن رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة تقدر ب 40 ريال سنويًا.

ويقدر رسم تجديد الرخص سنويًا ب 40 ريال سعودي.

في النهاية تقدر رسوم بدل التالف والمفقود 100 ريال تدفع بشكل دوري سنوي.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة 1443هـ

ولأصحاب المركبات الراغبين في الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية، اتباع الخطوات التالية: