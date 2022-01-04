نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الدفاع المدني 1443 مع البدلات رواتب الدفاع المدني عريف في المقال التالي
يتساءل عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة الحالية أن راتب جندي الدفاع المدني وعدد بدلات والعلاوات، حيث جاء ذلك مع تزامن وظائف الدفاع المدني التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع، وايضا فتحت باب القبول والتسجيل لشغل العديد من وظائف جندي للرجال، حيث أنها تبدأ بتلاقيها الطلبات خلال الفترة والبدلات، كما أعلنت وزارة الدفاع المدني أن عملية التسجيل، سوف تكون الكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية، ويرغب عدد من المتقدمين في معرفة كم راتب جندي الدفاع ايضا المدة التي تحدد للتدريب وغيرها من التساؤلات الأخرى، وسوف نقدم لهم تفاصيل راتب الجندي بالدفاع المدني بشكل مفصل خلال السطور التالية.
سلم رواتب الدفاع المدني 1443
سلم رواتب الدفاع المدني يتكون من سبع درجات تكون بدايتها جندي حتى تصل الى رقيب وتم توزيع أكثر من 15 درجة إلى جانب منح مكافأة سنوية لجميع الدرجات حيث تبدأ من الدرجة الأولى من 3220 ريال سعودي حتى تصل إلى 12255 الريال السعودي كما تصل المكافأة السنوية من 130 ريال سعودي الى 360 ريال سعودي، كما أن العلاوات تختلف مع اختلاف في الدرجات ولكن تبقى المكافأة كما هي في جميع الدرجات من نفس الدرجة الواحدة.
سلم رواتب الدفاع المدني 1,443 والبدلات
تصل درجات وظيفة جندي إلى 15 درجة وتكون رواتبهم كالاتي
- راتب الجندي من الدرجة الأولى تكون 3220 ريال سعودي، وراتب الجندي الدرجة الثانية 3350 ريال سعودي.
- معاش جندي من الدرجة الثالثة يصل إلى 3480 ريال وذلك من الدرجة الرابعة.
- راتب جندي الدرجة الخامسة يصل إلى 3610 ريال سعودي ودرجة السادسة تصل إلى 3,870 ريال سعودي.
- الدرجة السابعة براتب 4000 ريال سعودي بينما الجندي الدرجة الثامنة يصل إلى 4130 ريال سعودي.
- بينما راتب تقاعد موظفي الحماية المدنية في الدرجة التاسعة يصل إلى 4260 ريال سعودي بينما يتواصل الدرجة العاشرة الى 4390 ريال سعودي.
- يصل راتب الدرجة الحادية عشر إلى 4520 ريال سعودي بينما الدرجة الثانية عشر تصل إلى 4650 الريال السعودي.
- بينما يبلغ راتب الدرجه الثالثه عشر 4780 ريال سعودي وتعطي الدرجة الرابعه عشر 4910 ريال سعودي.
- ويبلغ راتب الدرجة الخامسة عشر 5040 ريال سعودي وتكون المكافأة في السنة 130 ريال سعودي.
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