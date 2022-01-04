سلم رواتب الدفاع المدني 1443 مع البدلات رواتب الدفاع المدني عريف

يتساءل عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة الحالية أن راتب جندي الدفاع المدني وعدد بدلات والعلاوات، حيث جاء ذلك مع تزامن وظائف الدفاع المدني التي أعلنت عنها المديرية العامة للدفاع، وايضا فتحت باب القبول والتسجيل لشغل العديد من وظائف جندي للرجال، حيث أنها تبدأ بتلاقيها الطلبات خلال الفترة والبدلات، كما أعلنت وزارة الدفاع المدني أن عملية التسجيل، سوف تكون الكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية، ويرغب عدد من المتقدمين في معرفة كم راتب جندي الدفاع ايضا المدة التي تحدد للتدريب وغيرها من التساؤلات الأخرى، وسوف نقدم لهم تفاصيل راتب الجندي بالدفاع المدني بشكل مفصل خلال السطور التالية.

سلم رواتب الدفاع المدني 1443

سلم رواتب الدفاع المدني يتكون من سبع درجات تكون بدايتها جندي حتى تصل الى رقيب وتم توزيع أكثر من 15 درجة إلى جانب منح مكافأة سنوية لجميع الدرجات حيث تبدأ من الدرجة الأولى من 3220 ريال سعودي حتى تصل إلى 12255 الريال السعودي كما تصل المكافأة السنوية من 130 ريال سعودي الى 360 ريال سعودي، كما أن العلاوات تختلف مع اختلاف في الدرجات ولكن تبقى المكافأة كما هي في جميع الدرجات من نفس الدرجة الواحدة.

سلم رواتب الدفاع المدني 1,443 والبدلات

تصل درجات وظيفة جندي إلى 15 درجة وتكون رواتبهم كالاتي