نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي و الاستفسار عن الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي ، يبحث العديد من مواطني المملكة عن كم رقم التواصل حساب المواطن السعودي من اجل تقديم اعتراض او شكوى والاستفسار عن نتائج الاهلية وموعد صرف الدعم. خاصة مع اقتراب موعد نزول الدفعة 50 من برنامج حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن العديد من البرامج الخاصة بدعم الفقراء والمحتاجين من أصحاب الدخل الضعيف ورفع الأعباء المالية عن العائلات السعودية المحتاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن اهم هذه البرامج حساب المواطن، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رقم تلفون حساب المواطن وخدمة العملاء للشكاوي والاعتراضات.

رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي

بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية من اجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه من مواطني المملكة، تم اتاحت رقم مجاني لحساب المواطن يمك الاتصال عليه من قبل كافة المستفيدين من الدعم، حيث تم تخصيص رقم موحد لتقديم الاعتراض والشكاوي والاستفسار عن الدفعات ويعمل هذا الرقم 19912 على مدار 18 ساعة بشكل يومي، حيث تم اتاحت رقم اتصال حساب المواطن بعدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطني ومواطنات المملكة والتواصل بشكل مباشر معهم وتقديم لهم حلول على كل استفساراتهم المطروحة.

علاوة على ذلك اعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من الطرق لتقديم الشكاوي والاستفسارات من قبل المستفيدين من الدعم المادي من خلال التواصل مع البرنامج مباشر مع خدمة العملاء ومن بين اهم طرق التواصل ما يلي:

رقم حساب المواطن الجديد المجاني لتقيم الشكاوي والاعتراضات ( 19912 ). يعمل بشكل يومي من الثامنة صباحا الى غاية العاشرة مساءا.

خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.

رابط الموقع الالكتروني الخاص بحساب المواطن portal.ca.gov.sa.

التواصل مع البرنامج عبر خدمة عملاء تويتر من خلال الرابط الرسمي الآتي : Citizen_care.

كم رقم حساب المواطن المجاني

يتزايد التساؤل في المملكة العربية السعودية عن كم الرقم المجاني لحساب المواطن وهل يعمل طوال الأسبوع ام لا؟ حيث عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعية عمليات بحث رهيبة بعد اقتراب موعد صرف الدفعة 50 من البرنامج. حيث تم في وقت سابق الإعلان عن اتاحت التواصل عبر رقم حساب المواطن الجديد (19912). من يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا الى غاية 10 ليلا. كما يمكن تقديم الشكاوي عبر الموقع الإلكتروني و خدمة العملاء على تويتر بشكل يومي وعلى مدار الساعة.