نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب قرض من بنك الراجحي 2022 وما طريقة التقديم والشروط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب قرض من بنك الراجحي يعتمد على نوع القرض الذي ترغب بالحصول عليه من خلال البنك، حيث أنه قام بتوفير حلول تمويل عديدة، تتمثل في التمويل الشخصي البنك الراجحي بالإضافة إلى التمويل العقاري أيضًا، ويمكن للمواطنين أصحاب الجنسية السعودية الحصول على التمويل سواء العاملين في القطاع الحكومي أو تمويل الراجحي للقطاع الخاص أيضًا، لهذا سنتعرف على أنواع قروض الراجحي وما هي آلية تقديم نموذج طلب قرض من بنك الراجحي 2022.

طلب قرض من بنك الراجحي

تمويل الراجحي الجديد 2022 يعمل على تلبية احتياجات العملاء، كما أن عروض الراجحي الجديدة تشمل تسهيلات مختلفة ومن بين الأنواع المتاحة والتي يمكن طلبها إلكترونيًا ما يلي:

طلب التمويل الشخصي بنك الراجحي

التمويل الشخصي يعتبر من أهم حلول التمويل التي يوفرها البنك، كما أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية وفق ما تم الإشارة إليه من خلال البنك، ويمكن السداد على فترات طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وعلى من يرغب في التقديم للحصول على التمويل عليه اتباع التالي:

الحصول على تطبيق الراجحي من أجل تقديم الطلب.

زيارة أحد فروع البنك المتاحة في جميع الأنحاء بالمملكة.

التواصل الهاتفي من خلال رقم البنك المجاني وهو 8001241222.

شروط قبول طلب التمويل الشخصي

أما عن الشروط التي يتعين توافرها من أجل طلب التمويل الشخصي من البنك الراجحي والشروط تتمثل في التالي:

العمر ينبغي ألا يكون أكثر من 60 عام للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، بينما المتقاعد لا بد ألا يكون عمره أكثر من سبعين عام عند سداد القسط الأخير بعد الاتفاق مع البنك.

أن يكون العميل منضم إلى أحد جهات العمل التابعة للبنك والمعتمدة رسميًا.

أما عن قيمة الرواتب الشهرية، فالموظفين لا ينبغي أن تكون أقل من ألفين ريال.

بينما المتقاعد راتبه لا ينبغي أن يكون أقل من 1900 ريال سعودي.

فعلى من يجد الشروط السابقة متوفرة، فينبغي تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة منها شهادة تعريف وتثبيت الراتب، والبطاقة الشخصية للمواطن أو صورة من الإقامة للعملاء من المقيمين في المملكة ونموذج التقديم.