شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1443 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في نظام العمل المرن يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في نظام العمل المرن، حيث أن النظام يهدف إلى تحديث نوعية الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتساعدهم في الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما أن نظام العمل المرن سوف يعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها الاقتصاد السعودي، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بما يتماشى في نفس التوقيت مع خفض نسبة البطالة، ويستطيع الاستفادة من نظام العمل المرن جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل.

شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والأحكام الواجب اتباعها من قبل الراغبين في الاشتراك في برنامج العمل المرن، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للنظام العمل المرن سعودي الجنسية. ثم يجب على المتقدم توثيق العقود في منصة العمل المرن. يشترط أن يكون البرنامج تابعا للتأمينات الاجتماعية. ثم لا يجوز تشغيل العامل في غير الوقت المحدد في العقد، ويلتزم كل من طرفي العقد بالساعات المحددة فيه فقط. يشترط أن يكون هناك عقد بين كل من صاحب العمل والعامل. يحتوي علي كل البنود التي تم الاتفاق عليها كالمقابل المدي وساعات العمل. تلتزم المنشأة بتقديم الحماية للعامل الذي ستقوم بالعمل معها في منصة مرن كما هي مقدمة فيها. لابد أن لا يعمل العامل أكثر من نصف الوقت الذي يعمله في المنشأة الأساسية.

ما المقصود بالعمل المرن؟

ويقصد بالعمل المرن، العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، ثم ذلك ووفقا للضوابط، فإنه يتم إلزام صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

طريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية

أن يتم تسجيل الموظف بنظام العمل المرن يتم آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن. ثم عقد العمل المرن يتبع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. يضمن عقد العمل المرن للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة. ثم التسجيل في نظام العمل المرن وفق أحكامه حفظًا لحقوق الموظفين. وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تطرحه نظام التأمينات الاجتماعية. ثم يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات. تسجيل 168 ساعة عملًا عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

الفئات المسموح لها بالعمل بالنظام المرن

حددت بنود النظام الفئات المسموح لها بالعمل بالنظام المرن، حيث يشترط أن يكون الموظف سعوديا، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين، كما أشار النظام إلى أنه لا يحق للعامل بعقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن لدى نفس صاحب العمل، ما لم يكن قد أمضى عاما كاملا على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل، والجدير بالذكر أن النظام أشار إلى أنه لا يتوجب على صاحب تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، كما أن للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50 % عن أجر الساعة الواحدة، بالإضافة إلى أن نظام العمل المرن لا يلزم صاحب العمل بتعويض الموظف عن مكافأة نهاية الخدمة.

والجدير بالذكر أن نظام العمل المرن يعد أحد البرامج التي وُجدت لخدمة الوطن ومساعدة المواطنين لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، كما أن التأمينات الاجتماعية تحدد الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر و شروطه، وأكدت وزارة الموارد البشرية أن برنامج العمل المرن هو عمل يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل واحد أو أكثر بعدد ساعات محددة، لا تزيد عن 95 ساعة شهريًّا ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة.