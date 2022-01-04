بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ.. الصحة السعودية توضح إمكانية عودة منع التجوال

خلال لقائه التلفزيوني الذي حضره مع برنامج “يا هلا”، الذي يتم تقديمه وإذاعته للمشاهدين من خلال القناة الفضائية “روتانا خليجية”، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور “محمد العبد العالي”، إلى حالة القلق التي تنتاب بعض المواطنين والمقيمين بالدولة هذه الفترة، جراء أنباء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، واحتمالية عودة المملكة من جديد لتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلًا أن هذا القلق محل تقدير.

ارتفاع أعداد إصابات كورونا بالسعودية

وكانت وزارة الصحة بالمملكة، قد كشفت في تقريرها بالأمس، الاثنين 3 يناير 2022، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين الذين تم تسجيلهم بال24 الماضية، حيث سجلت أعداد الإصابات الجديدة طفرة، ارتفعت خلالها بما لا يقل عن 70%، بالمقارنة بأعداد الإصابات التي كان قد تم تسجيلها بال24 ساعة التي تسبقها، الأمر الذي تسبب في سيطرة مشاعر القلق والذعر على الكثير من المواطنين والمقيمين بالدولة.

بينما توقع البعض الآخر أن تعود المملكة من جديد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة وتطبيقها مرة أخرى كما في بداية الأزمة، وكان متحدث الصحة قد أشار إلى أن تخوفات المواطنين من هذا الشأن هي محل تقدير من الوزارة والجهات المسؤولة بالدولة، موضحًا أنه يوجد لجان مخصصة، تقوم بمراقبة الوضع بشكل مستمر، لتتمكن في الوقت المناسب بالإعلان عن الإجراءات المناسبة للحد من تفاقم الوضع.

الصحة تطمأن المواطنين

وطمأن العبد العالي المواطنين والمقيمين بالدولة، بأن وضع المملكة حاليًا مطمئنًا، وهو أفضل بكثير من الوضع الذي كانت عليه الدولة، سواء في بداية الأزمة أو حتى مع حلول بداية العام الماضي، فالفارق أن الدولة تمتلك من الخبرات ما كانت تفتقده سابقًا، ولديها ما يكفي من المعلومات حول الفيروس لتتمكن من مواجهته، كما تمكنت من تحقيق نسبة كبيرة من المناعة المجتمعية من خلال لقاحت كورونا المعتمدة، التي قامت بتوفيرها للمواطنين، ويمكن بعد كل هذا القول، أنه من المستبعد أن تقوم الدولة بعد هذا كله، بالعودة من جديد للمربعات الأولى من الإجراءات الاحترازية التي كان يتم تطبيقها في بداية الأزمة، خاصة وأن الدولة قد تمكنت في الوقت الحالي من تحقيق مكاسب كبيرة.