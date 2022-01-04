خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية لعام 1443 تعد منصة إحسان الخيرية هي المنصة الرسمية المسئولة عن الأعمال الخيرية داخل المملكة، فهي تعمل على جمع التبرعات وتوجيها للفئات المستحقة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهي تقوم بمساعدة الأسر الأشد احتياجاً، فهي تمد لهم يد العون حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة، لذا نجد أن عملية البحث عن المنصة دائمة سوء كان من قبل المتبرعين او المستفيدين.

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1443

الولوج على الموقع الرسمي لمنصة إحسان

النقر على رابط انشاء حساب

تعبئة الحقول الفارغة من اسم المستخدم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني

ثم النقر على المربع التابع للتأكد من أدامية المستخدم

النقر فوق خانة انشاء حساب

وأخيراً تأكيد عملية التسجيل من خلال تفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني.

كيفية التبرع من خلال منصة إحسان الخيرية

يمكن للتبرع زيارة منصة إحسان الخيرية واتباع القليل من الخطوات، يمكن إنجازها في الأتي :

الزيارة الإلكترونية لمنصة إحسان

النقر على خانة متبرع

اختيار المتبرع الحالة التي يريد التبرع لها

وهنا يمكن المتبرع الإطلاع على خصائص الحالة من قيمة وكيفية التبرع وطريقة الدفع

النقر على أيقونة التبرع الأن.

الغرض الرئيسي من إنشاء منصة إحسان الخيرية

تعتبر منصة إحسان الخيرية من المنصات الحديثة التي تم إطلاقا في بدايات العام الماضي، فهي منصة خيرية تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي، وتيسير عملية التبرع فهي متاحة في اي وقت ومن أي مكان، وكذلك توظيفها وتوجيها إلى الفئات الأشد احتياجاً، وكذلك تهدف إلى تعظيم المشاريع والخدمات الخيرية، وتميز المنصة أيضاً بأنها تحافظ على خصوصية المتبرع والمستفيد، ولقد حدد مسئولي المنصة بعض من الشروط التي يلزم توافرها على من يريد التسجيل في المنصة وهي :

شرطية أن يكون المستفيد متواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية

يلزم امتلاك المتبرع او المستفيد بريد إلكتروني فعال

يجب التعامل المباشر من خلال المنصة الإلكترونية.

ومنذ قليل غرد مسئولي المنصة عبر موقع توتير تغريدة بعنوان الكسوة الشتوية للأسر المحتاجة، مطالبين من القادرين سرعة التبرع لحماية الأسر المحتاجة من شدة البرد القارس.