طريقة حجز موعد بلدية الروضة ورقم التواصل السريع

طريقة حجز موعد بلدية الروضة، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات حجز موعد بلدية الروضة التي تعد تابعة الي الأمانة العامة لمنطقة الرياض، حيث يستطيع جميع المواطنين للحصول على كافة الخدمات المتوفرة من جانب البلدية، علي أن يقوم المواطن بحجز موعد مع مقر البلدية حتى يستطيع المواطن أن يقوم بدخول البلدية، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نقوم بعرض كيفية حجز موعد بلدية الروضة، وتتضمن التفاصيل عرض الخطوات الخاصة بحجز الموعد، وسوف نوضح لجميع متابعينا طريقة إنشاء حساب في منصة بلدي الإلكترونية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجز، واليكم طريقة حجز موعد بلدية الروضة.

طريقة حجز موعد بلدية الروضة

وفرت بلدية الروضة من خلال أمانة منطقة الرياض خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني من خلال منصة بلدي الإلكترونية، من خلال القيام بهذه الخطوات:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الذي يخص منصة بلدي من خلال الرابط التالي: دخول منصة بلدي.

التوجه الي اختيار تسجيل الدخول بأعلى قائمة الموقع.

يجب الضغط على الدخول من خلال بوابة بلدي، ثم القيام بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور التي تخص الدخول.

يتوجب علي المواطن أن يختار “خدمات منصة بلدي” ثم تحديد خدمة “حجز موعد إلكتروني”.

يشترط أن يتم الموافقة على جميع الشروط التي تخص استخدام منصة بلدي، ثم القيام بالضغط على البدء في الخدمة.

يجب النقر علي “إضافة موعد جديد”.

يجب أن يتم تحديد الأمانة التي يتم الذهاب إليها وهي “أمانة منطقة الرياض”، ثم الضغط علي الذهاب الي “بلدية الروضة”.

يجب علي المواطن أن يقوم بتحديد خدمة المراجعة العامة لرئيس البلدية، أو مدير الشؤون الفنية، أو أي قسم آخر.

تسجيل التاريخ المطلوب الذهاب إليه للبلدية.

يجب تحديد الوقت الخاص بالذهاب الي البلدية، مع تدوين سبب الزيارة.

الضغط علي تسجيل حجز الموعد.

رقم التواصل مع بلدية الروضة

يستطيع جميع المواطنين التواصل مع بلدية الروضة من خلال الهاتف مع بلدية الروضة وتقديم كافة الأسئلة التي يرغب بها كل شخص، علي أن يتم الاتصال علي هذا الرقم 0114910881 وذلك للمواطنين الرجال، ويتم التواصل علي هذا الرقم 0114931609 للمواطنات السعوديات.