طريقة احتساب الأجر في العمل المرن والفئات المستثناة 1443

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عمر شويل - جدة طريقة احتساب الأجر في العمل المرن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عقد العمل المرن لكل من الذكور والإناث السعوديين، حيث أن منصة مرن تقدم للراغبين في البحث عن وظيفة شاغرة في ظل تلك الأزمة المالية والظروف التي أصبحت صعبة جدا بعد أكتشاف فيروس كورونا، وقد جاء أنشاء هذه المنصة بهدف رفع العبء عن المواطن الذي بحاجة شديد لوظيفة يجلب من خلالها المال وأن أكثر الباحثين هم الشباب الخريجين الذين لم يحصلون عن فرصة عمل حتى الوقت الحالي، وتسعي المملكة العربية السعودية لتطبيق النظام الإلكتروني في كافة الأمور لتسهيل الأمور على المواطنين ومنعاً لخروجهم من المنزل وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.

طريقة احتساب الأجر في العمل المرن 1443

يتم تسجيل الموظف بنظام العمل المرن. والذي يتم آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية. وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد يكون عقد العمل المرن يتبع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. يضمن عقد العمل المرن للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة. ثم يتم التسجيل في نظام العمل المرن وفق أحكامه. وذلك حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية. يتوجب لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات. ومن ثم تسجيل 168 ساعة عملًا، عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

الفئات المستثناة من العمل المرن 1443

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هناك عاملين لا يمكن تسجيلهم بنظام العمل المرن، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي:

إذا كان عمر المشترك يزيد من 65 سنة أو أقل من 15 سنة. من الحالات المستثناة من العمل المرن هم العامل الغير سعودي والموظف الحكومي وصاحب المنشأة. في حال إذا تجاوزت نسبة العقود المرنة لدى المؤسسة %30 من عدد العاملين بها. الحالة الرابعة وتخص المنشأة إذا كانت في أحد مراحل إنهاء النشاط لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيكون ممنوع تسجيل موظفين على نظام العمل المرن.

نظام الدوام المرن في السعودية

يتسم نظام الدوام المرن بأنه لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة، كما يفرض النظام الجديد أن يكون عقد العمل مكتوباً ويكون محدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.

هل عقد العمل المرن يسجل في التأمينات الاجتماعية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسجيل الموظف بنظام العمل المرن يتم آلياً في نظام التأمينات الاجتماعية عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت أن عقد العمل المرن يخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشاً عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة، مشيرةً إلى أن تنظيم العمل المرن يلزم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام التأمينات الاجتماعية حفظاً لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي يقدمها النظام، الجدير بالذكر أن “العمل المرن” يعد أحد البرامج التي وُجدت لخدمة الوطن ومساعدة المواطنين لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، ودمجهم بسوق العمل بمرونة، بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل، كما أن نظام العمل المرن يشمل جميع الفئات العمرية التي يمكنها أن تعمل وفقًا لهذا النظام، وكذلك جميع المهن.

شروط تطبيق الدوام المرن على الموظفين في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك وفق شروط الأتية:

يشترط ألا يتجاوز من يعملون عن بُعد نسبة ۲5% من موظفي الجهة. يجب استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد. يلزم تقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات. يشترط استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

مدة عقود العمل المرن

وحدد النظام أقل مدة لعقد العمل المرن أسبوعا على أن يكون العقد مكتوبا، ويكون محدد المدة سواء بعقد إلكتروني أو يدوي، ويتم تحديد الأجر فيه بالساعات، ويحدد الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، مشيرا إلى أن عقود العمل تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يخضع العامل بعقد مرن لفترة تجريبية، كما حدد النظام 24 ساعة، عمل أسبوعيا كحد أقصى لعقود العمل المرن، حيث يحق للعامل الموافقة أو الرفض، عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده، ويتم احتسابه ضمن نطاقات بنصف من نسبة التوطين، بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهريا، كما حدد النظام المحاكم العمالية كجهة اختصاص للنظر في المخالفات، التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين ضمن نظام العمل المرن.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي إلي تضع خطة تريد السير عليها للقضاء على تلك الوباء القاتل والسيطرة عليه لكي تعود حياة المواطن لطبيعتها وأفضل من السابق، كما أنها أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية