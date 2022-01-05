تسجيل دخول برنامج صنع في السعودية ورقم التواصل

تسجيل دخول برنامج صنع في السعودية، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج الحديثة في المملكة العربية السعودية والتي تم الإعلان عنها من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث صرحت الوزارة بأن برنامج صنع في السعودية يعمل علي زيادة وتحسين الصادرات غير النفطية خلال الفترة المستقبلية وذلك تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية للمملكة حتي عام 2030، ومن بين أهداف برنامج صنع في السعودية هو العمل علي تحويل المملكة العربية السعودية إلى أكبر قوة صناعية علي حساب مستوى دول العالم، ويتم ذلك من خلال التعاون المثمر مع شركاء الداخل والخارج ومشاركة جميع الإنجازات الوطنية وتحسينها عالمياً ومحلياً، وسوف نوضح لكم أهم أهداف برنامج صنع في السعودية.

برنامج صنع في السعودية 2022

تم إعداد برنامج صنع في السعودية من أجل تنفيذ عدة مخططات وأهداف تسعي المملكة الي تحقيقها، ولعل من أهم هذه الأهداف ما يلي:

العمل علي تسويق المنتجات وكافة الخدمات الوطنية بشكل مميز سواء محلياً أو علي المستوي العالمي.

يهدف البرنامج الي توفير وسائل جذب لكافة الشركات الوطنية من أجل المشاركة في برنامج صنع في السعودية.

من أهداف البرنامج هو العمل علي تحسين الثقة ودرجة الوعي لدى جميع فئات المجتمع السعودي بكافة المنتجات السعودية محلياً.

العمل علي توفير أجواء يسودها التنافس الفعال بين جميع الشركات الوطنية وإبراز دور التبادل الخاص بالخبرات.

سوف يكون هناك نموذج موحد معتمد لتطوير الجودة الخاصة بالمنتج السعودي.

العمل علي زيادة النسبة الإجمالية للصادرات السعودية التي تعد غير نفطية.

تطوير العمل من أجل استقطاب قطاع العمل الصناعي السعودي من أجل توحيد الاستثمار الداخلي وكذلك الخارجي.

توفير تدريب يكون متخصص بتطوير الخصائص العامة للمحتوى المحلي والتدريب علي كيفية الاندماج والدخول الي الأسواق العالمية.

رقم التواصل مع برنامج صنع في السعودية

عملت الإدارة العامة لبرنامج صنع في السعودية علي توفير وسائل تواصل لجميع المواطنين والهيئات والمؤسسات العمل الداخلية والخارجية، من أجل الاستفسار عن أي معلومات تخص الانضمام للبرنامج، علي أن يتم التواصل من خلال الوسائل الأتية:

رقم برنامج صنع في السعودية الموحد: 966920007355.

يمكن التواصل إلكترونياً من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .

تسجيل دخول برنامج صنع في السعودية

يستطيع جميع الأفراد التعرف بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالبرنامج من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: صنع في السعودية، وهو الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج.