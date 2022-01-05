نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن استعلام نتائج الأهلية والفئات المستثناه للتسجيل في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة وهي دفعة يناير 2022، ودعا البرنامج كافة المواطنين المسجلين لدي البرنامج إلى ضرورة الدخول من أجل الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 50 لشهر يناير 2022، مشيراً إلى أنه في حالة صدور نتائج الأهلية بعدم الأحقية فإنه يجب تقديم اعتراض من النتيجة في المواعيد المحددة قانوناً، وإلا لن يتم الالتفات لهذا الاعتراض، وبالتالي تضيع فرصة استمرار المواطن صاحب الاعتراض في الاستمرار في البرنامج واستحقاق الدعم المنصرف منه.

حساب المواطن خطوات استعلام نتائج الأهلية:-

هناك مجموعة من الخطوات المحددة من قبل البرنامج للاستعلام عن الأهلية، وذلك وفقاً لما أعلن عنه البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابه خدمة المستفيدين ويمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال إتباع الخطوات التالية:-

* الدخول على موقع حساب المواطن.

* قم بتسجيل الدخول على حسابك في البرنامج من خلال كتابة الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور وكافة البيانات الخاصة بك.

* قم بالضغط على نتائج الأهلية.

* سيظهر أمامك النتيجة وفيها أما أن تكون مؤهل أو غير مؤهل وفي هذه الحالة يجب عليك تقديم اعتراض عن عدم الأهلية في المواعيد المقررة قانوناً.

وتعد نتائج الأهلية هي السبب الرئيسي في خروج الالاف من المواطنين من البرنامج، ويقبل البرنامج اعتراض المواطن إذا قام بتقديم اعتراض مع تقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، أما في حالة إهمال المواطن تقديم اعتراض عن نتائج الأهلية فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن الاستمرار في البرنامج، وفي هذه الحالة لا يمكن له التسجيل من جديد في البرنامج، خاصة أن عملية التسجيل متوقفة منذ الدفعة 28 لشهر مارس 2020، بعدما كانت عملية التسجيل مفتوحة منذ نشأة البرنامج في عام 2017 وحتى مارس 2020.

من جهة أخرى فقد أعلن القائمين على البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر فى ردهم على استفسار أحد المواطنين عن الفئات المسموح لها أو المستثناه بالتسجيل في البرنامج.

حيث أكدوا على أنه تم استثناء إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين من البرنامج، حيث يمكن إضافتهم عبر إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن.

اختيار تفاصيل الطلب.

اختيار بيانات التابعين ثم إضافة التابعين.

يتم الضغط على إضافة ثم حفظ.

وبهذا يكون قد قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن الأهلية في برنامج حساب المواطن وطريقة إضافة التابعين للمستفيد الرئيسي.