طلب قرض السيارة www.sdb.gov.sa استمارة بنك التنمية الاجتماعية مع شروط القرض التمويلي

طلب قرض السيارة www.sdb.gov.sa من بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية لتوفير مبلغ مالي لشراء سيارة خاصة بشروط ميسرة يتم تقديمها للتيسير على المواطنين، حيث يعتبر البنك جهة ووجهة لراغبي الحصول على القرض التمويلي حيث يقوم بوضع الشروط الميسرة للحصول على القرض وأيضا شروط السداد بطريقة سهلة لفترة تصل إلى 20 شهر، ولابد من الالتزام بشروط الحصول على قرض البنك لتمويل شراء المركبات والالتزام بشروط المرور في البداية والحصول على رخصة قيادة.

تسجيل قرض السيارة www.sdb.gov.sa استمارة بنك التنمية الاجتماعية مع شروط القرض التمويلي

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية او ما يسمى ببنك التسليف من الوجهات الهامة التي يتوجه غليها مئات السعوديين في كل عام، وذلك بتوفيره للقرض بشروط ليست صعبة ويتم وضع خطوات سداد القرض على فترة مريحة يتمكن المواطن من خلالها سداد المبالغ المطلوبة منه دون الشعور بالإرهاق المادي، ويتوجه للبنك الأعداد الكبيرة من راغبي القروض إلا أن عليهم الالتزام التام بشروط البنك.

شروط الحصول على قرض تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف)

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون من المحتاجين إلى السيارة وليس لديه سيارة أخرى.

لا يجب أن يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 65 عام للمتقاعدين.

يجب أن يكون للمتقدم راتب أو دخل شهري يضمن سداد قروض البنك.

يتم الحصول مقدما على رخصة قيادة.

لا يجب أن تكون عليه مخالفات في القيادة والالتزام التام بقواعد المرور.

يتم تقديم ضمانات لسداد القرض على أن يتم الالتزام بكافة شروط البنك عند الاستلام.

تكون قيمة القرض بحد اقصى 14 لف ريال.

لا يجب أن يكون قد استفاد من قبل بقرض تمويلي من نفس البنك.

كيفية وخطوات التسجيل في قرض السيارة من البنك

يجب الالتزام التام بالشروط السابقة ويتم التوقيع على إقرار بالالتزام بها قبل الحصول على القرض ويتم التسجيل فيه بالخطوات التالية: