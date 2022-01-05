طلب مساعدة جمعية طريف aljameyah-sa.com الخيرية والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تخص المساعدات للمحتاجين من ابناء الوطن، حيث يتابع المحتاجين كيفية التواصل مع المؤسسة وأرقام المؤسسة المجانية للتواصل المباشر معها لطلب الدعم الغذائي أو الدعم المادي وتسديد الديون وأيضا الدعم السكني بالاشتراك مع الإسكان التنموي بوزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، كما تستقبل المؤسسة تبرعات أهل الخير لتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين ويتم توزيع الدعم على المحتاجين وفق الشروط الخاصة بالتسجيل والحصول على الدعم وتحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة.

طلب مساعدة جمعية طريف aljameyah-sa.com استمارة (مساعدات – إسكان ) وأرقام الجمعية

تعتبر جمعية طريف الخرية ضمن قائمة كبيرة من المؤسسات الخاصة التي تهتم باستقبال تبرعات أهل الخير للمشاركة بتقديم أموال الزكاة إلى المستحقين من ابناء المجتمع السعودي الفقراء أو معدومي الدخل، وللمؤسسة العديد من سبل تقديم الدعم التي تستقبل الأموال فيها وتقوم بإعادة توزيعها للمسجلين فيها ويتم تسليم الخدمات للفئات المحتاجة والاشد احتياجا، وتعمل المؤسسة تحت إشراف مؤسسة التنمية الاجتماعية بالمملكة، كما أن منصة إحسان الخيرية تستقبل تسجيلات المواطنين للحصول على الدعم فيها بشرط أن يكون مسجلا في البداية بأحد الجمعيات الخيرية ويتم توزيع الدعم من خلالها.

خدمات الجمعية التي تقوم بتقديمها للمواطن

تقدم الجمعية الدعم الغذائي للأسر في أوقات متفرقة من العام.

تقوم الجمعية بتقديم كسوة الشتاء للمحتاجين.

يتم تسديد فواتير الكهرباء وسداد بعض الديون مثل الأقساط السكنية.

تقوم بتقديم الدعم النقدي لعدد من الفئات مثل المطلقات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

يتم تقديم دعم عيني للمقبلين على الزواج.

كيفية التسجيل في جمعية طريف الخيرية وما هي أرقام الاتصال والتواصل

تعتبر الجمعية من المؤسسات الخاصة التي تستقبل الدعم من أصحاب التبرعات وأيضا من منصة إحسان الخيرية، وتقوم بإعادة توزيعه على الفئات المحتاجة وتعتبر من المؤسسات المعاونة للمؤسسات الرسمية في حصر أعداد المحتاجين وتقييم مدى احتياجاتهم، ويتم التسجيل بالمؤسسة بالخطوات التالية:

يقوم المواطن بالبداية بالتسجيل على رابط الجمعية الرسمي “https://aljameyah-sa.com/myprog/”. يتم اختيار التسجيل كمستفيد, يقوم بكتابة البيانات الخاصة به كاملة وتحديد مدى الاحتياج لديه. يتم مليء نموذج الطلب من خلال الدخول على أيقنة “التعهد” ثم يختار “متابعة”. يقوم باختيار الحالة الاجتماعية. يتم التعهد بصحة البيانات ويقوم بالتأكد من العنوان ورقم الهاتف صحيح. يقوم بتسجيل رقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني للتواصل. يتم تقديم الطلب بعد المراجعة الجيدة للبيانات.