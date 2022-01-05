نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية توضح ألية ربط سجلات الأبناء بوالديهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألية ربط سجلات الأبناء بوالديهم، حيث تم الإعلان من قبل الجهات المختصة بالأحوال المدنية أمس عن أتاحتها لعرض خدمة مطابقة سجل الأبناء مع أولياء أمورهم عبر موقع أبشر الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية فقد من خلاله يمكنهم الاستعلام عن أي أسئلة أو طلبات عبر التواصل مع الجهات المعنية بمنصة أبشر، وسيتلقى المستفيدون الرد في أسرع وقت وذلك بفضل الخدمات السريعة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين، ويمكنك متابعتنا للاستعلام عن خطوات ربط سجل الأبناء بوالديهم.

ربط سجلات الأبناء بوالديهم

حدد حساب “الأحوال المدنية” على موقع التدوين العالمي تويتر أن هذه الخدمة خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد طلب ربط الحالة المدنية بحال والديه عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وعن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة كشفت الأحول أنه يتم الربط وتفعيل الخدمة من خلال الولوج إلي منصة ابشر الإلكترونية، بالإضافة إلي ذلك يمكن للمستفيدين من الخدمة تعديل بياناتهم، وتشمل تلك الخدمة تغيير المؤهلات الأكاديمية، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأطفال بسجلات والديهم، وتغيير الاسم إلى اللغة الإنجليزية.

ألية ربط سجلات الأبناء بوالديهم

تعمل تلك الخدمة على ربط سجلات الأبناء بآبائهم عبر أبشر الإلكترونية، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية العديدة التي أطلقتها الحكومة السعودية لتسهيل الأمر على المواطنين، حيث يتثنى لكافة المواطنين من اتباع الخطوات الأتية لتفعيل الخدمة:

الولوج إلى منصة ابشر الإلكترونية للأحوال المدنية من متصفح الإنترنت.

قم بكتابة بيانات التسجيل.

ثم رمز التحقق المرئي.

ثم الضغط علي أيقونة التحقق من بياناتي.

أخيراً، يجب تقديم طلب إلكتروني من خلال مركز الرسائل والطلبات.

مستندات التقديم

أشارت الأحوال المدنية عند تقديم تفاصيل خدمة ربط سجلات الأبناء بوالديهم عبر أبشر الإلكترونية، قد يكون الأشخاص إلى حاجتهم إلى مجموعة من المتطلبات تتمثل في مجموعة من المستندات والأوراق وهي علي النحو التالي:

أولاً، يجب تقديم نسخة من شهادة الميلاد الأصلية إن وجدت.

ثانياً، تقديم نسخة من أصل خلاصة القيد.

ثالثاً، شرط واجب تقديم نسخة من أصل صك الإرث إن وجد.

تعدل البيانات في السجل المدني عبر أبشر

أوضحت وزارة الداخلية أن خدمات تحديث وتعديل بيانات الأحوال المدنية تشمل الحالة تحديث المؤهلات الأكاديمية وتعديل الحالة الاجتماعية وربط سجلات الأطفال وبياناتهم بسجلات والديهم وتغيير الاسم إلى اللغة الإنجليزية، حيث يتم تعديل البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على منصة أبشر من خلال الرابط المرفق بالأعلى.

انقر فوق خدماتي.

اختر كلمة الأحوال المدنية.

اضغط على كلمة مركز طلبات ورسائل الأحوال المدنية.

انقر على كلمة طلب جديد، وانقر على خدمة الكلمة واتبع الخطوات الصحيحة بدقة.

وبذلك سردنا كافة المعلومات المتاحة عن طريقة ربط سجلات الأبناء بوالديهم عبر منصة أبشر الإلكترونية.