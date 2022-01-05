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500 ألف بدون كفيل وبأقل راتب وبالتقسيط حتي 60 شهر

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عمر شويل - جدة 500 ألف بدون كفيل وبأقل راتب وبالتقسيط حتي 60 شهر - ثقفني

500 ألف بدون كفيل وبأقل راتب ، تمويل شخصي فورى وكاش قام بنك ساب بتصميمه ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، حيث وفر البنك هذا البرنامج التمويلي لخدمة احتياجات العملاء من المواطنين المتقاعدين ، وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل المتقاعد الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بأقل راتب تقاعدى ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط مجدولة وميسرة.

أهم مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب

  • تمويل بنك ساب المتقاعدين مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب من 10000 ريال سعودي ، ويصل قيمته حتي 500 ألف ريال سعودي.
  • تتراوح مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب من 12 شهر ، وتصل حتي 60 شهر.
  • تمويل بنك ساب للعملاء المتقاعدين لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
  • يتم إعفاء العميل من باقي الأقساط الشهرية المستحقة ، وذلك في حالة الوفاة لا قدر الله.
  • موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل.
  • يعمل بنك ساب في المملكة العربية السعودية علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين.
  • العميل السعودي والعميل غير السعودي يمكنهم من تمويل بنك ساب بدون كفيل للعملاء المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل

  1. الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب.
  2. أما الحد الأقصى لعمر طالب التمويل المتقاعد هو 67 سنة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب للعملاء المتقاعدين.
  3. الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3000 ريال سعودي ، للاستفادة من عرض تمويل بنك ساب بدون كفيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل

  • تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.
  • أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يلزم تقديم صورة من جواز السفر ، وصورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب للمتقاعدين.
  • يلزم إرفاق طلب التمويل الشخصي بخطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخ إصداره شهر واحد.
  • يجب تقديم خطاب تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وذلك لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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