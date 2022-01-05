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عمر شويل - جدة 500 ألف بدون كفيل وبأقل راتب وبالتقسيط حتي 60 شهر - ثقفني
500 ألف بدون كفيل وبأقل راتب ، تمويل شخصي فورى وكاش قام بنك ساب بتصميمه ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، حيث وفر البنك هذا البرنامج التمويلي لخدمة احتياجات العملاء من المواطنين المتقاعدين ، وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل المتقاعد الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بأقل راتب تقاعدى ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط مجدولة وميسرة.
أهم مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب
- تمويل بنك ساب المتقاعدين مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب من 10000 ريال سعودي ، ويصل قيمته حتي 500 ألف ريال سعودي.
- تتراوح مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب من 12 شهر ، وتصل حتي 60 شهر.
- تمويل بنك ساب للعملاء المتقاعدين لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يتم إعفاء العميل من باقي الأقساط الشهرية المستحقة ، وذلك في حالة الوفاة لا قدر الله.
- موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل.
- يعمل بنك ساب في المملكة العربية السعودية علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين.
- العميل السعودي والعميل غير السعودي يمكنهم من تمويل بنك ساب بدون كفيل للعملاء المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.
شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب.
- أما الحد الأقصى لعمر طالب التمويل المتقاعد هو 67 سنة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب للعملاء المتقاعدين.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3000 ريال سعودي ، للاستفادة من عرض تمويل بنك ساب بدون كفيل.
الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يلزم تقديم صورة من جواز السفر ، وصورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب للمتقاعدين.
- يلزم إرفاق طلب التمويل الشخصي بخطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخ إصداره شهر واحد.
- يجب تقديم خطاب تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وذلك لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.
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