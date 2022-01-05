اعتراضات أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa كيفية الاعتراض على الأهلية عبر hrsd.gov.sa

اعتراضات أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa بعد الانتهاء من تسلم رسائل القبول على الهواتف النقالة للمسجلين عبر رسائل SMS في خلال الفترة الماضية، كما قامت الوزارة بإيداع رواتب الضمان الجديدة للمقبولين في أهلية الضمان بالبنوك في الأول من جمادي الآخرة 1443 للمقبولين، بينما يكون على غير المقبولين التقدم بالاعتراض على رابط الضمان المخصص ليتم إعادة دراسة حالتهم من جديد، ونقوم بعرض ألية التسجيل في الرابط والفترة المحددة للرد على المتقدين عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إرسال نتائج الأهلية sbis.hrsd.gov.sa كيفية تقديم اعتراض الأهلية برقم الطلب hrsd.gov.sa

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراتب الأول للمسجلين الجدد في رابط الضمان الاجتماعي المطور في يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 على أن يتم تسلمه في خلال أسبوعين من البنوك السعودية المعتمدة، بينما أعلن العديد عن عدم تسلمهم رسائل قبول الضمان على هواتفهم النقالة ولذلك تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على عدم المقبولين في التسجيل الأول من الوزارة.

موعد تقديم اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور

يتم تسلم راتب الضمان للمقبولين في الرابع من يناير 2022 ويستمر التسلم بالبنوك لمدة أسبوع.

يبدا تقديم التظلمات لغير المشمولين في الرواتب في هذا الشهر، وبعد الاستعلام عن طلب الضمان ولم يتم الإعلان عن قبولهم، ابتداء من الأربعاء 5 يناير 2022.

تقوم لجان مختصة بدراسة طلبات التظلمات ويتم الرد عليها في خلال 60 يوم.

يكون للمقبولين الحق في تسلم رسائل قبول الضمان وتلقي رواتبهم في خلال الشهرين الماضيين مجتمعة.

يجب تسجيل البيانات صحيحة وتقديم المستندات المطلوبة لضمان القبول وعدم الرفض مرة أخرى.

يجب زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البداية للتعرف على الشروط الأساسية لقبول الضمان وأيضا أسباب منع الراتب أو الإيقاف، كما يكون على المواطنين التسجيل في “رابط الضمان الاجتماعي المطور” بالرابط الجديد ابتداء من 20 نوفمبر 2021، ويتم “الاستعلام عن الطلب” عبر الرابط المسجل والتأكد من عدم الأهلية قبل الإقبال على تقديم الاعتراض.

خطوات التسجيل في رابط اعتراضات أهلية الضمان المطور