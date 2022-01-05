نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر ونتر وندر لاند مدينة الألعاب في المقال التالي
عمر شويل - جدة ونتر وندر لاند، تتعاظم في أهميتها ضمن مناطق موسم الرياض الـ 14 التي تشرف عليها هيئة الترفيه بالمملكة. وهي ملاهي ألعاب كبيرة خضعت للكثير من التطوير والصيانة لتكون اليوم واجهة ترفيهية للأطفال والأسر وبالتالي تشكل أهم مناطق الجذب بأكثر من 52 لعبة متنوعة ومناسبة لكل الأعمار. ويتم طلب تذاكر ونتر وندر لاند من خلال موقع موسم الرياض الإلكتروني، ومن هنا وفي هذا الموضوع الحصري نضعكم أمام طرق الشراء لهذه التذاكر والتعرف على أسعارها بالتفصيل.
كن من زوار ونترلاند لتستمتع بأفضل تجربة ترفيه مع أفراد عائلتك! العديد من المناطق قد صممت لتضيف لك متعة لاحد لها ومغامرات مشوقة أنت أجدر أن تعيشها. تتألف ونتر لاند من ستة مناطق ستشعل ترفيهك وحيويتك وستعطيك تجربة اختبار قدراتك الفردية في رمي الكرة والتصويب لتربح جوائز أنت تقدرها!
تمتد مساحة ونترلاند إلى ما يصل 200 الف كيلومتر مكعب، وإذا خططت لزيارة ونتر وندر لاند فإليك موقعها في العاصة الرياض على طريق الملك فهد-حي الغدير.
موسم الرياض 2022
موسم الرياض هو حدث حافل في صورة مهرجان تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية- في نسخته الثانية، يشكل موسماً تَرفيهيا وثقافيا وسياحياً ينظم فيّه الكثير من الفعاليات والاحتفالات التي تعكس نهج المملكة العربية السعودية بالنهوض بالترفيه والسياحة كجزء من رؤية 20320 الطموحة، فقد أنطلق الموسم تحت سعار تخيل “أكثر” مع تخصيصه 14 منطقة مختلفة على مساحة 5.4 مليون كيلو متر ككل، حيث تنظيم عروض ومسارح ومراكز ترفيه وأكثر من 200 مطعم ومتاجر سعودية وعالمية.
فعاليات ونترلاند موسم الرياض 2022
تم تطوير ونترلاند للتوفيق بين خيارات الجمهور وما هو متاح، جدير بالذكر ان الملاهي مقسم لـ 6 مناطق لكل منها فعالياتها الخاصة، بما في ذلك مناطق مدينة الرعب، ومعرض لمحبي فريق ريال مدريد، وحلبة التزلج، وعالم مارفل، وفندق الهروب.
وتقدم في ونترلاند السيرك والعروض الترفيهية وعروض العاب الخفة والبهلوان، والعديد من الأنشطة وألعاب الفيديو،
مميزات ونتر وندر لاند
ملاهي ونترلاند الرياض تأتي كواحدة من من فعاليات موسم الرياض الرئيسية، وكملاهي مزودة بالمرافق الترفيهية والمطاعم ويعود بطاقة استيعابية أكثر 40% في موسمه الجديد عما كان عليه في 2019، ليضفي مزيدا من المتعة للزائرين مع ألعاب تناسب كل الأعمار، وحضور اشهر علامات الألعاب العالمية في المهرجان مثل ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو. شركة Moonbug.
يعتبر الحصول على تذاكر ونترلاند غير شامل للألعاب فقط للدخول، ويسمح للأطفال دون عمر السنة دخولهم بشكل مجاني. وتبدا أسعار التذاكر في ونترلاند 55 ريال ريال للتذكرة الواحدة.
متى تفتح ونترلاند الرياض 2022
أشرفت هيئة الترفيه في المملكة على إفتتاح ونترلاند في 31 أكتوبر الموافق 21 ربيع الأول 1443، على أن ينتهي في 31 مارس الموافق 27 جُمادى الآخرة 1443.
|التاريخ
|الأربعاء, 27 أكتوبر 2021 – الخميس, 31 مارس 2022
|الوقت
|تفتتح من الساعة 4 عصرا حتى 1:00 بعد منتصف الليل
|المكان
|ونترلاند
ماهي أسعار تذاكر دخول ونترلاند 2022
اعلن القائمون على ونترلاند عن تحديد أسعار تذاكر الدخول إلى ونترلاند لهذا الموسم، على النحو الذي يلي، مع ملاحظة ان سعر تذكرة الدخول تشمل قيمة الضريبة المضافة، وهي غير شاملة للألعاب.
- تذاكر دخول ونترلاند (أيام الأسبوع): 55 ريال
- تذاكر دخول ونترلاند (نهاية الأسبوع): 110 ريال، ليوم الخميس والجمعة والسبت.
مع ملاحظة كون تذاكر دخول ونترلاند للفترة النهاية لا تشمل الفترة المسائية، وآخر وقت للدخول بهذه الفترة تكون في الساعة 2م.
طريقة حجز تذاكر ونتر وندر لاند
الطريق الرئيسي لحجز تذاكر وندر لاند يكون عبر موقع موسم الرياض، وفيما يلي الطريقة والخطوات المتبعة للحصول على تذاكركم الخاصة بدخول ونترلاند وهي:
- سجل دخولك إلى رابط موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر ونترلاند الرياض بحد أقصى 7 تذاكر لكل فرد.
- لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.
- بعد الضغط على فعالية ونترلاند إبدا الحجز بالضغط على أيقونة “احجز الآن” وتجدها يسار الشاشة.
- حدد تاريخ حضور فعاليات ونترلاند حيث سيلزمك الحضور مبكراً.
- حدد عدد التذاكر التي تريد أن تحجزها ثم اضغط على أيقونة “اشتر الآن”
- بعد تقديمك طلب حجز التذاكر سيتم إضافتها في سلة مشتريات التذاكر مع إظهار كامل تفاصيلها.
- استكمل تعليمات حجز التذاكر وأختر طريقة الدفع المناسبة ثم الضغط فوق أيقونة “المتابعة لإتمام الدفع أونلاين”
- الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن
- علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية التي تشير بأنك “محصن” في التطبيق المذكور.
موقع حجز تذاكر ونتر وندر لاند
يوفر الموقع وهو رابط حجز تذاكر ونترلاند إمكانية شراء التذاكر في أي وقت، طوال فترة الفعالية، ويرجع الجمهور الى رابط الحجز بشكل دائم، وذلك لسهولة طلب التذاكر على الموقع المذكور للحصول على أفضل تجربة حجز بعيداً عن ازدحام الكشكات، وفي كثير من الأحيان تكون التذاكر غير متاحة لأنها تنفذ بسرعة نظراً للحجز الشديد ولكن في كل الأحوال يمكن محاولة الحجز في وقت لاحق.