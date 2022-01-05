نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر ونتر وندر لاند مدينة الألعاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ونتر وندر لاند، تتعاظم في أهميتها ضمن مناطق موسم الرياض الـ 14 التي تشرف عليها هيئة الترفيه بالمملكة. وهي ملاهي ألعاب كبيرة خضعت للكثير من التطوير والصيانة لتكون اليوم واجهة ترفيهية للأطفال والأسر وبالتالي تشكل أهم مناطق الجذب بأكثر من 52 لعبة متنوعة ومناسبة لكل الأعمار. ويتم طلب تذاكر ونتر وندر لاند من خلال موقع موسم الرياض الإلكتروني، ومن هنا وفي هذا الموضوع الحصري نضعكم أمام طرق الشراء لهذه التذاكر والتعرف على أسعارها بالتفصيل.

كن من زوار ونترلاند لتستمتع بأفضل تجربة ترفيه مع أفراد عائلتك! العديد من المناطق قد صممت لتضيف لك متعة لاحد لها ومغامرات مشوقة أنت أجدر أن تعيشها. تتألف ونتر لاند من ستة مناطق ستشعل ترفيهك وحيويتك وستعطيك تجربة اختبار قدراتك الفردية في رمي الكرة والتصويب لتربح جوائز أنت تقدرها!

تمتد مساحة ونترلاند إلى ما يصل 200 الف كيلومتر مكعب، وإذا خططت لزيارة ونتر وندر لاند فإليك موقعها في العاصة الرياض على طريق الملك فهد-حي الغدير.

موسم الرياض 2022

موسم الرياض هو حدث حافل في صورة مهرجان تشرف عليه هيئة الترفيه السعودية- في نسخته الثانية، يشكل موسماً تَرفيهيا وثقافيا وسياحياً ينظم فيّه الكثير من الفعاليات والاحتفالات التي تعكس نهج المملكة العربية السعودية بالنهوض بالترفيه والسياحة كجزء من رؤية 20320 الطموحة، فقد أنطلق الموسم تحت سعار تخيل “أكثر” مع تخصيصه 14 منطقة مختلفة على مساحة 5.4 مليون كيلو متر ككل، حيث تنظيم عروض ومسارح ومراكز ترفيه وأكثر من 200 مطعم ومتاجر سعودية وعالمية.

فعاليات ونترلاند موسم الرياض 2022

تم تطوير ونترلاند للتوفيق بين خيارات الجمهور وما هو متاح، جدير بالذكر ان الملاهي مقسم لـ 6 مناطق لكل منها فعالياتها الخاصة، بما في ذلك مناطق مدينة الرعب، ومعرض لمحبي فريق ريال مدريد، وحلبة التزلج، وعالم مارفل، وفندق الهروب.

وتقدم في ونترلاند السيرك والعروض الترفيهية وعروض العاب الخفة والبهلوان، والعديد من الأنشطة وألعاب الفيديو،

مميزات ونتر وندر لاند

ملاهي ونترلاند الرياض تأتي كواحدة من من فعاليات موسم الرياض الرئيسية، وكملاهي مزودة بالمرافق الترفيهية والمطاعم ويعود بطاقة استيعابية أكثر 40% في موسمه الجديد عما كان عليه في 2019، ليضفي مزيدا من المتعة للزائرين مع ألعاب تناسب كل الأعمار، وحضور اشهر علامات الألعاب العالمية في المهرجان مثل ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو. شركة Moonbug.

يعتبر الحصول على تذاكر ونترلاند غير شامل للألعاب فقط للدخول، ويسمح للأطفال دون عمر السنة دخولهم بشكل مجاني. وتبدا أسعار التذاكر في ونترلاند 55 ريال ريال للتذكرة الواحدة.

متى تفتح ونترلاند الرياض 2022

أشرفت هيئة الترفيه في المملكة على إفتتاح ونترلاند في 31 أكتوبر الموافق 21 ربيع الأول 1443، على أن ينتهي في 31 مارس الموافق 27 جُمادى الآخرة 1443.