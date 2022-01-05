سجل واطلب راتب الضمان الإجتماعي المطور الشروط وكيفية الحصول ورابط التسجيل

يحتاج الكثير من السعوديين الى راتب الضمان الإجتماعي فقد قامت وزارة الموارد البشرية بإنشاء رابط يستطيع من لديهم المؤهلات وتنطبق عليهم الشروط والمعايير للحصول على المعاش الخاص بـ الضمان الاجتماعي أن يقدموا الطلبات الخاصة بهم من خلاله، سنوضح من خلال المقال شروط التسجيل في راتب الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التقديم على راتب الضمان وكذلك سنوضح الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد القيمة الخاصة بالمعاش في المملكة بعدد من العوامل من أهمها العدد الخاص بأفراد الأسرة، حيث أن الحكومة السعودية دائما ما تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تتيح للمواطنين محدودي الدخل امكانية الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الذي يعد عبارة عن دعم مالي يحدد بناءا على عدة ضوابط وياتي مساعدة راتب الضمان الاجتماعي لهذه الأسر على دعم يتكفل باحتياجاتهم هم وأطفالهم.

شروط التسجيل للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور2022

للحصول على راتب الضمان الاجتماعي بشكل شهري ان تنطبق على المتقدم عدة شروط اهمها مايلي:

ان يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يشترط على من يطلب الحصول على راتب الضمان أن لا يقل سن المتقدم عن 30 عام.

كما يشترط على المتقدم ان يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

كما يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة بطلب المعاش من الضمان الاجتماعي.

كما يشترط ألا يتجاوز دخل طالب المعاش مبلغ المعاش.

كما يشترط أن تكون المرأة أرملة.

الفئات المستحقة والمؤهلين للحصول على معونة الضمان :

يستحق معونة الضمان السعوديين الذين يحصلون على معاش صندوق الضمان السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن لاستحقاق الدعم يجب أن يكون من الأشخاص الذين لديهم إعاقة سواء كانت تامة أو جزئية ، ولا يقدرون على العمل ولا يملكون دخل شهري منتظم.

كما يستحق معونة الضمان المواطنين كبار السن الذي يزيد أعمارهم عن 65 عام ولا يستطيعون العمل.

الأرامل والمطلقات

يستحق معونة الضمان اصحاب الهمم وذوى الاعاقة .

كيفية التسجيل للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور2022

للحصول على راتب الضمان يجب اتباع الخطوات الاتية: