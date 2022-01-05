اطلب دعم ريف لعام 2022 وموعد الصرف ومتاح التقديم لكل من ينطبق عليه الشروط

ينتظر قطاع كبير من المواطنين موعد نزول الدعم للمستفيدين من دعم ريف وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة الريفية للمساعدة على أعباء الحياة، ويشمل الدعم قطاعات مختلفة في المجال الزراعي، منها مختصي تربية النحل، ومنتجي القهوة العربية، والورد، والمحاصيل البعلية، والفاكهة، حيث يعد دعم ريف أهم وأشهر الخدمات الاجتماعية التي قدمتها حكومة المملكة السعودية لمواطنيها، حيث تم تخصيص مبلغ مالي ضخم لمساعدة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح موعد نزول الدعم وشروط الاستحقاق وكذلك كيفية التقديم على الدعم، حيث يقدر قيمة دعم ريف بحوالي 10% من رأس مال المشروع يستفيد منه الذين تنطبق عليهم شروط الاهلية والاستحقاق.

موعد نزول دعم ريف 2022



حيث أعلنت وزارة البيئة والزراعة والمياه عن مواعيد نزول دعم برنامج ريف، وجاءت كما يلي:

حيث من المقرر ان يتم صرف الدعم المالي للمستفيدين من جميع القطاعات لجميع ربات المنزل أصحاب المشاريع الريفية الصغيرة وكذلك العاملين بالصناعات الريفية وفي مجال الزراعة، ابتداءً من يوم ١ : ١٠ من كل شهر بالتاريخ الميلادي.

ومن المعلن عنه انه سوف يتم تكرار نزول الدعم للمواطنين المستفيدين حسب القطاع الذي قام المستفيد بالتسجيل فيه.

وقد وفرت بوابة الوزارة بمجرد الدخول عليها تقديم شكوى أو استفسار لدى الشخص المستفيد يمكن لتواصل معها من خلال رقم خدمة العملاء وهو 19930

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف 2022

لن يتم الحصول على دعم ريف إلا في حالة توافر أهم الشروط وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل.

يشترط للحصول على دعم ريف ان المتقدم لا يمتلك أي أعمال عامة أو خاصة سوء المشروع فقط.

يشترط للحصول على دعم ريف أن يكون العمر 22 عام أو أكثر.

يشترط للحصول على دعم ريف ان يكون دخل المشروع كحد أقصى وفقاً لإرشادات اللائحة 6000 ريال شهريا.

ضرورة توافر لدى الشخص المستفيد حساب بنكي ساري.

يشترط للحصول على الدعم ان يقدم وثائق لإثبات عمله بمهنة مشاريع الريف.

كيفية التسجيل في دعم ريف 2022