رابط التسجيل في مساند للعمالة المنزلية في المملكة 1443

التسجيل في مساند للعمالة المنزلية يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط التسجيل في مساند للعمالة المنزلية وهل من الممكن طباعة تأشيرة من مساند من خلال موقع إلكتروني الشهير، لأنه يساعد على التقديم بسرعة؛ إلى جانب عدم استخراج أي مستندات، أو الاضطرار إلى التوجه إلى جهة مختصة لاستخراجها، لا يلزم بذل أي جهد أو إضاعة للوقت.

التسجيل في مساند للعمالة المنزلية

أنشأت المملكة اتصالاً فريدًا يمكن للمتقدمين التقدم للحصول على خدمات التدبير المنزلي من خلال الرابط يقدم البرنامج العديد من الخدمات؛ فهو يساعد في تقديم جميع المستندات والتسهيلات إلى مكتب الاستقدام؛ للحصول على تأشيرة في أسرع وقت ممكن لإكمال الرحلة من خلال هذا الرابط، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الرابط للمتقدمين، يمكنك أيضًا الاستفسار عن تأشيرات السفر يساعد على استكمال وثائق عمل الإقامة واستكمال التأشيرة، لذلك يمكن استخدام العديد من الخطوات المتاحة في البرنامج.

كيفية التسجيل في رابط مساند للعمالة المنزلية من الأفضل معرفة الطرق التي ستفيدك في التسجيل في خدمة مساند والمتابعة، باتباع تلك الخطوات:

يجب أن يكون لديك حساب شخصي على موقع أبشر.

ابحث عن مؤيدين لتتمكن من التسجيل.

اضغط وقم بالتسجيل من خلال الرابط السابق للدخول إلى التطبيق.

انقر فوق حساب جديد، وستظهر صفحة تحتوي على معلومات شخصية؛ يجب كتابتها بشكل صحيح حتى تتمكن من فتح الملف بكلمة مرور.

بالإضافة إلى تسجيل الجنسية، إذا كان مواطنًا من المملكة العربية السعودية، فيرجى التأكد من كتابة رمز البلد الأجنبي ورمز الطاقة السعودي.

أدخل تاريخ ميلاد مقدم الطلب ورقم هاتفه وانقر على “متابعة” للتسجيل.

في غضون بضع دقائق، ستتلقى رمز تأكيد على هاتفك؛ يجب عليك التسجيل؛ وتجدر الإشارة إلى أنه لا أحد يعرف كلمة المرور، ويمكنك الدخول إلى موقع التسجيل من خلاله.

قم بتنشيط حسابك الشخصي لفتح موقع الدعم وإدخال البريد الإلكتروني للتطبيق، حيث ستجد رسالة بها رابط التنشيط.

أخيرًا، يمكنك الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال الاسم الكامل.

كيفية طباعة التأشيرة من مساند

بعد الانتهاء من الموافقة على إصدار تأشيرة لعامل الخدمة المنزلية يمكنك طباعتها بعدة خطوات من خلال إجراء مساند، على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول على الرابط.

سجل البيانات بشكل صحيح عند التصفح، بحيث يمكنك فتح حساب شخصي متقدم.

تحتوي الصفحة الرئيسية على حسابك الشخصي، انقر فوق كلمة “تأشيرة”.

بعد فتح التأشيرة يمكنك طباعتها بالضغط على الأيقونة.

بعد ذلك سيتم طباعتها؛ ستحتاج تأشيرة العامل المنزلي إلى الانتظار بضعة أيام قبل تفعيلها من وقت إصدارها.