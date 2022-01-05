رسوم تجديد رخصة القيادة بالسعودية للمواطنين و المقيمين و شروط التجديد

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية من أكثر الأسئلة التي يستمر البحث عنها بشكل دائم من قبل فئة كبيرة جداً من المواطنين السعوديين، وقد حددت وزارة الداخلية السعودية عن آلية تجديد رخصة القيادة للمواطنين إلكتروني وهذا للحفاظ على المواطنين من الاختلاط نتيجة الازدحام كما أنها تسعى على تحقيق كل سبل الراحة للمواطنين، كما أعلنت وزارة الداخلية قيمة الرسوم التي لابد من دفعها عند تجديد الرخصة أو استخراجها وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع ذكر شروط تجديد الرخصة.

رسوم تجديد رخصة القيادة بالسعودية 1443

قدمت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين، ويمكنك من خلال منصات أبشر أو توكلنا تجديد رخصة القيادة ومعرفة كل ما يتعلق بالهيئة المرور، كما يمكنك من خلال هذه المنصات التقديم على استخراج رخصة القيادة وتختلف قيمة الرسوم من شخص إلى آخر باختلاف نوع السيارة، ورسوم هي:

قيمة رسوم تجديد السيارة الخاصة الكبيرة من 200 ريال سعودي إلى 205 ريال سعودي.

أما قيمة رسوم تجديد السيارة الخاصة الصغير من 120 ريال سعودي إلى 200 ريال سعودي.

رسوم تجديد السيارة المتوسطة 145 ريال سعودي.

قيمة رسوم سيارات النقل الكبيرة 210 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد سيارات النقل المتوسطة 145 ريال سعودي.

رسوم تجديد المقطورة 190 ريال سعودي.

قيمة رسوم تجديد الدراجات النارية 100 ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة بالسعودية

هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للسماح بتجديد الرخصة وأهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط عند تجديد الرخصة لابد أن يكون أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر على الأقل.

لابد أن يكون صاحب الرخصة ما زال على قيد الحياة.

التسجيل في التقديم على المنصات الإلكترونية لتجديد الرخصة.

التأكد من تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة.

المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة

هناك بعض الشروط التي يشترط أن يتم رفعها عند تجديد الرخصة، الأوراق هي: