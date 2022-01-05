نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تتيح رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية بعد تحديث واجهة النظام والية الاستعلام عن ترقيات المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية،حدث تغيرات جديدة بالنظام حيث تم تطويره وتحديثه حتي يتلاءم مع تحديثات العصر والتقدم التكنولوجي، ويتضمن نظام فارس على العديد من الخدمات الإلكترونية لموظفي المدارس في المملكة، ويرغب العديد من الموظفين في تغيير بياناتهم من خلال نظام الخدمة الذاتية فارس، حيث يمكن للمدير عرض جميع طلبات الموظفين والموافقة عليها، ويوفر هذا النظام الوقت والجهد ويقلل من الأعمال الورقية، وذلك بسبب تضمنه مجموعة كبيرة من الخدمات المتعلقة بالموظفين بالكوادر التعليمية، مثل الحصول على إجازة، والتقدم بطلب للحصول على راتب وغيرها، لذلك سنعرض لكم رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس الجديد تسجيل الدخول

من المشار أليه أنه يدخل النظام الجديد للخدمة الذاتية في نظام فارس، ويوفر عددًا من الخدمات التي تتيح للموظفين العاملين في أدارات المدارس والوزارة من تأدية معاملاتهم بيسر وسهولة، وتم أخيراً تحديث النظام وتطويره من قبل الوزارة ، وفيما يلي معلومات حول طريقة الدخول لنظام فارس الجديد:

الولوج إلى نظام فارس الرسمي للخدمة الذاتية.

انقر علي أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة، قم بالضغط علي أيقونة إرسال.

من خلال النقر على أيقونة تفعيل المستخدم وكتابة رمز التحقق.

اضغط على الأيقونة وقم بالتسجيل في النظام.

خطوات تعديل البيانات في فارس

الكثيرين من العاملين بالكوادر التعليمية يرغبون بتعديل بيانات المهنة الوظيفية، وقد سمحت لهم وزارة التعليم من تعديل البيانات من خلال نظام فارس، ويتنثني تعديل البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

من خلال الرابط المرفق بالأعلى يجب تسجيل الدخول للخدمة.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

الآن يجب الكبس علي أيقونة صلاحية البيانات، ثم الفقر علي اختيار بياناتي.

يجب كتابة البيانات المعدلة.

ثم الضغط علي أيقونة حفظ وإرسال.

انتظر حتى يتم موافقة مدير الإدارة علي التعديلات.

الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس

كشفت وزارة التعليم السعودية عن آلية التحقيق في الترقية الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى منصة فارس للخدمة الذاتية.

سجل دخولك من خلال البيانات والمعلومات المطلوبة مثل كلمة المرور واسم المستخدم.

قم بتدوين رمز التحقق.

الضغط علي أيقونة الخدمات الذاتية.

صياغة البيانات الشخصية للمعلم، ثم اتبع الخطوات.

رقم نظام فارس للتواصل

يمكنك من خلال الرقم المتاح الاتصال مع وزارة التعليم السعودية على الرقم 19996 للاستفسار عن أي أسئلة تتعلق بنظام فارس للخدمة الذاتية.