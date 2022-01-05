شروط ورابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443 reef.gov.sa وموعد نزول الدعم الريفي المادي بعد التسجيل

وضح برنامج دعم ريف عن شروط التسجيل بالمنصة الإلكترونية ريف، حيث يرغب الكثيرين من الأشخاص الراغبين في الانضمام إلي البرنامج من الاستعلام عن شروط التسجيل التي تعلنها وزارة المياه والزراعة، والية وخطوات التسجيل عبر بوابة ريف والتي تم تخصيصها للتقديم إلكترونياً، وحتي يتثنى للمرشح من الحصول علي الدعم المادي المستدام؛ يجب تسديل الدخول من خلال الرابط الذي سيتم إتاحته بالسطور القادمة، ويمنح تلك الرابط للمرشح تسجيل الدخول للمنصة للتسجيل بـ دعم ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

وزارة الزراعة والمياه السعودية وضعت عبر البوابة الإلكترونية شروط وضوابط معينة لاستحقاق المساعدة المالية للأسر المنتجة، بالإضافة إلي إدراجها العاطلين عن العمل وربات البيوت وأصحاب الأنشطة الزراعية والقطاعات المنتجة المختلفة، ومن أهم هذه الشروط التالي :

يجب ألا يكون المرشح في وظيفة عامة أو خاصة. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد من مساعدات مقيمًا في المناطق التي تغطيها المنحة. يجب على مقدم الطلب أن يبرر أهليته للنشاط الزراعي المذكور في الطلب. يجب أن يكون طالب المساعدة الريفية عاملاً في إحدى الوظائف التي تدخل تحت مسمى الإنتاج الزراعي. يجب أن يتضمن الشخص المتقدم حسابًا مصرفيًا، وهذا المطلب هو أحد المتطلبات الأساسية للتسجيل في Reef . يجب ألا يتعدى عمر الراغب للتسجيل في Reef عن 21 عامًا.

رابط التسجيل في دعم ريف

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها للتسجيل في منصة ريف، ومن أجل اجتياز عملية التسجيل، وقد جاءت خطوات التسجيل علي النحو التالي:

قم بالولوج إلي رابط منصة ريف.

انقر فوق بدء طلب الدعم.

قم بإنشاء حساب جديد عبر منصة Reef.

يجب على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على برامج دعم الشعاب المرجانية.

يتطلب الدعم الريفي عدد البرامج لا يتجاوز 3 برامج.

يقوم الموقع تلقائيًا بتنشيط حساب الطالب.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة ، ثم أدخل رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

سيتم استلام رسالة نصية قصيرة على الهاتف تحتوي على رمز التحقق.

اكتب رمز التحقق على الموقع للدخول إلى منصة التسجيل في Reef .

متي موعد نزول الدعم الريفي بعد التسجيل

بعد الانتهاء من عملية التقديم والتسجيل بالدعم الريفي؛ تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وتعمل علي دراسة المشروع المدرج بالسجل، للتأكد من أهلية المواطن لدعم برنامج ريف، وعند قبول الطلب خلال 60 يوم أي شهرين من بداية تقديم الطلب يتم البدء بتلقي الدعم والعمل، وهناك حالات قد تستغرق وقتاً لدراسة الحالة، حيث يتطلب عدد من المشاريع الكثير من الوقت دراسة حالة الجدوى، والتأكد مما إذا كانت مفيدة أم ل ، وبناءً على ذلك يتم قبول الطلب أو يكون مرفوض.