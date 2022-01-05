50 ألف ريال بالتقسيط الميسر تمويل إمكان بدون الحاجة كفيل أو تحويل الراتب

50 ألف ريال سعودي بالتقسيط الميسر الشهري حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على مبلغ تمويل مناسب بتوافق مع أحتياجتهم في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل حيث يقدم أفضل تمويل في السعودية بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي الذي وفر ذلك التمويل بخصائص عديدة للمواطن السعودي المتقدم لهذا التمويل كما جعل من السهل الحصول عليه عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة ويمتاز التمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري ويصل مبلغ التمويل حتى خمسون ألف ريال بموافقة الشركة في المملكة.

الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي

الآن تمويل شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي بالمملكة يقدم أفضل تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير ومناهج الشريعة ويمتاز بأنه تمويل عن طريق الأونلاين بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بالشركة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم جميع الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

شركة إمكان تقدم التمويل الميسر بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر خمسة وعشرون عام حتى ستون عام.

يجب إحضار تقرير سمة ليتم توضيح عدم تعثر العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل.

تطلب شركة إمكان توفير دخل ثابت يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي في المملكة.

توفير مدة ستة أشهر عمل إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص.

لا يشترط التمويل الميسر النقدي جهة العمل ومتاح لجميع العملاء السعوديين بعد توفير سجل ائتماني في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان الميسر