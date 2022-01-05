نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة - ثقفني
أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات مازالت مستمرة وبقوة، يعد من أهم المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة وأيضاً في العديد من الدول العربية، ويتميز بالخصومات الهائلة التي يعملها بإستمرار على أهم المنتجات والسلع الضرورية للمستهلك لينال إرضاء جميع العملاء، واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم على ادوات المطبخ:
عروض أسواق عبدالله العثيم مازالت مستمرة وبقوة على كل الأقسام المتواجدة بداخلة وسوف نتكلم بالتفصيل الأن عن الخصومات على قسم الأدوات المطبخ كما يلي:-
- طقم عشاء رويال فورد 33 حبة، متوفر بالعديد من الألوان والنقشات المختلفة، السعر للطقم داخل العرض 125 ريال سعودي.
- حافظة طعام سولتير للحفاظ على درجة حراره الطعام بداخله، 3 حبة السعر للطقم داخل العرض 45 ريال سعودي.
- طقم صواني الومنيوم 4 قطع السعر للطقم داخل العرض 19.95 ريال سعودي.
- مقلاة بلتكستون 2 حبة غير لاصقة السعر داخل العرض 39 ريال سعودي.
- طقم قدور هوم واي 10 حبة سعر الطقم داخل العرض 155 ريال سعودي.
- كسرولا نيو لايف 8 حبة السعر للطقم داخل العرض 199 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية الضرورية:
سوف نتناول خصومات أسواق العثيم على الاجهزة المنزلية بالتفصيل في الأسطر الأتية:-
- شاشة اوروال اي دي سمارت 50 بوصة، عالي الجودة، والوان واضحة، 4K،يتميز بعرض لفترة محدودة، السعر داخل العرض 1349 ريال سعودي.
- شاشة امبكس سمارت 4كى،65 بوصة، HD، الوان واضحة وعالي الجودة مضمون 100٪،السعر داخل العرض 1799 ريال سعودي.
- شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، الأكثر مبيعاً على الإطلاق ويتميز بتوفير عرض مثالي، 42 بوصة، السعر داخل العرض 929 ريال سعودي.
- جوال سامسونج أي 52،السعر داخل العرض 1499 ريال سعودي.
- بادر بالحصول على العرض الأن قبل نفاذ الكمية، جوال اي تي ال ال 6502،السعر داخل العرض 355 ريال سعودي.
- بادر بالاستمتاع بالعرض المثالي الأن، جوال نوكيا 110 السعر داخل العرض 119 ريال سعودي.
- دفايه كولين كهربائية، آمنة على الأطفال للإستمتاع بجو دافئ في برد الشتاء، سهلة التشغيل وتعد الأكثر مبيعاً، السعر داخل العرض 110 ريال سعودي.
- ميكرويف السيف 20 لتر، لسهولة تجهيز الأطعمة في وقت قياسي وتسخين الأطعمة في بضع دقائق، السعر داخل العرض الأسبوعي 235 ريال سعودي.
- محضر طعام اي تي سى متعدد الاستخدام لا يوجد غنى عنه في اي مطبخ لتجهيز الأطعمة ، السعر داخل العرض 189 ريال سعودي.
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