عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات مازالت مستمرة وبقوة، يعد من أهم المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة وأيضاً في العديد من الدول العربية، ويتميز بالخصومات الهائلة التي يعملها بإستمرار على أهم المنتجات والسلع الضرورية للمستهلك لينال إرضاء جميع العملاء، واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على ادوات المطبخ:

عروض أسواق عبدالله العثيم مازالت مستمرة وبقوة على كل الأقسام المتواجدة بداخلة وسوف نتكلم بالتفصيل الأن عن الخصومات على قسم الأدوات المطبخ كما يلي:-

طقم عشاء رويال فورد 33 حبة، متوفر بالعديد من الألوان والنقشات المختلفة، السعر للطقم داخل العرض 125 ريال سعودي.

حافظة طعام سولتير للحفاظ على درجة حراره الطعام بداخله، 3 حبة السعر للطقم داخل العرض 45 ريال سعودي.

طقم صواني الومنيوم 4 قطع السعر للطقم داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

مقلاة بلتكستون 2 حبة غير لاصقة السعر داخل العرض 39 ريال سعودي.

طقم قدور هوم واي 10 حبة سعر الطقم داخل العرض 155 ريال سعودي.

كسرولا نيو لايف 8 حبة السعر للطقم داخل العرض 199 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية الضرورية:

سوف نتناول خصومات أسواق العثيم على الاجهزة المنزلية بالتفصيل في الأسطر الأتية:-