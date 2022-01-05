خطوات تحديث بيانات جواز السفر للمقيم 1443 عبر أبشر

خطوات تحديث بيانات جواز السفر للمقيم في السعودية قدمت منصة أبشر الإلكترونية خدمات متنوعة من أهمها خدمة تحديث بيانات جوازات السفر للسعوديين والمقيمين بأوامر من إدارة جوازات المملكة السعودية، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على توفير الوقت والجهد والمال، وكذلك منع انتشار الأمراض المعدية والأمراض الأخرى لأنه يفعل ذلك بالمجان وبدون مقابل.

تحديث البيانات على جواز سفر المقيم 1443

حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية المتطلبات الأساسية لإتمام عملية تحديث البيانات على جواز سفر المقيم 1443 عبر منصة أبشر الإلكترونية مخاوف حكومية إذا كان رقم التعريف الشخصي غير صحيح أو منتهي الصلاحية.

خطوات تحديث بيانات جواز السفر للمقيم 1443

يرجى الاتصال باستخدام رابط مباشر منصة أبشر.

حدد قطاع الأفراد ، ثم خدماتي، ثم جواز السفر، والذي يتضمن تحديث معلومات جواز سفرك باستمرار.

بعد ذلك، اختر Begin.

بعد ذلك، اختر Begin. تتبع مواصفات الشخص الذي يجب تحديث بيانات جواز السفر له ، وكذلك اختيار ما إذا كان أحد أفراد الأسرة أو الزوج.

يجب عليك إعادة التحقق من المعلومات قبل الضغط على زر التالي.

املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة، ثم أقبل الشروط والأحكام.

بعد ذلك، حدد تأكيد وحفظ لحفظ التحديث.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في السعودية

وضعت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط حتي يتم الموافقة علي تحديث بيانات جواز السفر:

يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار ، بدءًا من يوم الإصدار.

صاحب جواز السفر، وكذلك صاحب العمل، على قيد الحياة وبصحة جيدة.

بعد خمس سنوات على الأقل ، يتم تحديث معلومات جواز السفر.

لا يتم البحث عن حامل جواز السفر من قبل السلطات أو قوات الأمن داخل الجمهورية العربية العربية.

يجب أن يكون الجميع في المملكة.

مطلوب دفع اى غرامات في المرور

الوثائق المطلوبة لتعديل معلومات جواز السفر