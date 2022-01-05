نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ورقم الديوان الملكي استعلام.. رابط الاستعلام عن طلب معونة مساعدة شخصية من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الديوان الملكي السعودي تفعيل رقم الديوان الملكي استعلام عن طلب معونة مساعدة شخصية من الديوان الملكي وتفعيل إمكانية تقديم المساعدات المالية والدعم للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم، و يشمل الدعم منح قطع أراضي للمستحقين ، سداد القروض للمتعثرين، توفير الدعم المالي للمحتاجين، وتقديم الدعم المادي ايضآ الي الحالات المرضية والأسر الأشد احتياجا للدعم والأسر الفقيرة جدآ.

الاستعلام عن خدمات الديوان الملكي السعودي

وأشار الديوان الملكي السعودي انه يمكن الحصول علي الدعم المقدم للمستحقين من خلال البريد السعودي وله عدة خطوات سوف نسردها لكم ، ويمكن الحصول علي الدعم ايضآ من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

للاستعلام عن خدمات الديوان الملكي السعودي عليكم بااتباع الخطوات التالية:

عليك بالذهاب الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة ثم تحديد الخدمة التي تريدها ، مثل الخدمات المالية او الخدمات العلاجية.

تسجيل بيانات المُتقدم كاملة وبصورة صحيحة في الخانات المخصصة، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

رقم الديوان الملكي استعلام

وأتاح المملكة رقم الديوان الملكي استعلام لخدمة تقديم المساعدات المالية والدعم للمواطنين السعوديين المستحقين عبر البريد السعودي ولكن لابد من أتباع الخطوات التالية:

من الممكن إرسال طلب عبر البريد السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكن متابعة طلب المساعدة من قبل البريد السعودي عبر الأرقام التالية: هذا الرقم من داخل المملكة العربية السعودية 8004000000.

ومن خارج المملكة العربية السعودية هذا الرقم 92003003.

أما عن عنوان البريد السعودي فهو ” الهدا، الرياض ١٢٩١١، المملكة العربية السعودية.

رابط التواصل مع الديوان الملكي

كما أتاح الديوان الملكي ايضآ خدمة التواصل معه ومتابعة الطلبات المقدمة للحصول علي الدعم الخاص بالمستحقين ، وتخصص الديوان الملكي عدة طرق للتواصل مع وهي علي النحو التالي:

اولآ: يمكن للمستحقين التواصل مع الديون الملكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

ثانيآ: يمكن للمستحقين التواصل مع الديون الملكي السعودي عبر الأرقام الهاتفية التالية :

للتواصل مع الديوان الملكي السعودي من داخل المملكة العربية السعودية تواصل عبر رقم الهاتف التالي : 8004000000

والتواصل مع الديوان الملكي السعودي من خارج المملكة السعودية السعودية، تواصل عبر رقم الهاتف الجوال التالي : 92003003