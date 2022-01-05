شروط تبديل اللوحات بين سيارتين لمالك واحد ورسوم نقل اللوحات بالتفصيل

شروط تبديل اللوحات بين سيارتين لمالك واحد، واحدة من أبرز التساؤلات التي يطرحها الكثيرون، بشأن المركبة الخاصة، والتي يهتم بها الكثيرون خاصة ما يتعلق بالرسوم أو الشروط والإجراءات اللازمة، التي ترتبط بعدد من الإجراءات الخاصة بالمركبة نفسها مثل؛ رسوم تبديل اللوحات بين سيارتين، أو طريقة تسديد رسوم تبديل اللوحات، أو طريقة نقل لوحات ملاك مختلفين، وكذلك معقب نقل لوحات، أو نقل لوحة بين سيارتين حراج، أو نقل لوحات سيارة لمالك آخر، وكذلك إجراءات نقل لوحات سيارة لمالك آخر، وأيضًا لوحة سيارة نقل خاص، وأخيرا ما نحن بصدده وهو شروط تبديل اللوحات بين سيارتين لمالك واحد، والإجراءات والمتطلبات بالإضافة إلى الرسوم الواجب سدادها، حتى يتم تبديل اللوحات، دون اكتشاف أية نواقص أو حدوث مفاجأة في أي وقت فيما بعد.

إجراءات نقل لوحات سيارتين لنفس المالك

إجراءات شروط تبديل اللوحات بين سيارتين لمالك واحد، ليست هي الوحيدة التي تتم عبر منصة أبشر، وليست هي الخدمة الإلكترونية الخاصة بالمركبات فقط، بل هناك عددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى الخاصة بالمركبات مثل؛ تعديل مسمى السيارة عبر أبشر، ونقل ملكية السيارة إلكترونيا، والفحص الدوري للسيارات في السعودية، وتأجير السيارة المنتهي بالتمليك، ومعرفة الرقم التسلسلي للمركبة، وغيرها الكثير من الخدمات، وعن إجراءات نقل اللوحات بين سيارتين لمالك واحد، يجب أن تتوفر الشروط التالية لإتمام الخدمة:

يجب أن يكون لدى المالك ما يثبت أن السيارتين ملك له.

يجب سداد 400 ريال سعودي، في حال كانت السيارة إحدى المركبات الخاصة، وذلك عن طريق الحساب البنكي للمالك عن كل سيارة.

أما في حالة أن كانت السيارة من مركبات النقل الخاص، فيجب تسديد قيمة 700 ريال سعودي، عن كل مركبة منهما من الحساب البنكي للمالك.

يُترك خيار تبديل لوحات السيارتين للمالك نفسه، سواء أراد تغييرها أو استبدالها.

شروط نقل اللوحات بين مركبتين لنفس المالك

يجب أن يكون نوع تسجيل السيارتين متوافق بينهما.

كما يجب أن يتم التسجيل عن طريق إدارة المرور.

ويجب على المالك سداد الرسوم المقررة مقابل الخدمة.

واحرص على أن تحتوي رخصة السير كافة بيانات المركبة ومالكها.

شروط نقل ملكية مركبة من مالك لآخر