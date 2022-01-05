ودّك تغيّر سيارتك وتطلب تمويلها بجوالك؟.. طريقة التقديم على تمويل الراجحي وشروط الخدمة

طريقة التقديم على تمويل الراجحي لشراء سيارة جديدة بدلًا من القديمة، حيث أعلن مصرف الراجحي من خلال حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عرضه الجديد الخاص بتمويل السيارات لعملاء البنك ممن تتوفر لديهم شروط التمويل المطلوبة والموضحة من البنك للجميع، وعروض التمويل المقدمة من البنك ليست مقتصرة على تمويل السيارات فقط، بل يقدم مصرف الراجحي العديد من البرامج التمويلية التي يمكن الاستفادة منها.

طريقة التقديم على تمويل الراجحي

يقدم مصرف الراجحي لعملائه بجانب الخدمات المصرفية المعتادة، العديد من برامج التمويل التي يمكن للعميل التقديم عليها والاستفادة منها بكل سهولة وبدون مشكلات، ومن بين أنواع التمويل المقدمة من البنك “تمويل العقود والفواتير ورأس المال العامل والعقاري والسيارات”، وكان المصرف قد كشف مؤخرًا عن تمويل السيارات على حسابه على تويتر، ويمكن التقديم على تمويل الراجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة الراجحي الإلكترونية قم من النافذة الرئيسية بالنقر على “الخدمات المصرفية الإلكترونية” قم بالدخول على المصرفة الشخصية قم بالنقر على التمويل قم بتحديد نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه هنا ستقوم باختيار “تمويل السيارات”. قم بالنقر على اسم التمويل واضغط على تقدم بطلبك الآن قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في النافذة التي سيتم فتحها قم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من دقتها قم بالنقر على التالي قم بالنقر على التعهد بصحة البيانات المدخلة قم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة قم بمراجعة الطلب المقدم للتأكد من دقته قم بالإطلاع على القيمة التمويلية والشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها قم باستكمال باقي الخطوات حتى الانتهاء من تقديم الطلب.

شروط التقديم على تمويل الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم عروض التمويل المختلفة لجميع عملائه ممن تتوفر لديهم عدد من الشروط التي يقوم البنك بناء عليها بتحديد نتيجة قبول طلب التمويل، ومن بين الشروط التي يتم مراجعتها للتحقق من تواجدها لدى العميل: