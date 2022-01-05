نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa نتائج الأهلية على رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) في المقال التالي
لا تزال نتائج الأهلية على رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد محور اهتمام قطاع عريض من مواطني المملكة السعودية ممن لم تصلهم رسائل الأهلية حتى الآن، حيث تبحث الفئات المستحقة لدعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة sbis.hrsd.gov.sa عن أخر أخبار الضمان الاجتماعي، وموعد إعلان وظهور الأهلية، وهي أهلية المواطن ورب العائلة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي الجديد،، هذا وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الحالات التي قامت بالتسجيل على المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي، سواء من قام بالتسجيل كمستفيد جديد، أو ما قام بتحديث البيانات، وذلك حتى يصل الدعم للفئات المستحقة الأولى برعاية الحكومة السعودية، فقد تغيرت المعايير والضوابط لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي، وذلك في سعى الوزارة لشمولية المواطنين الأشد حاجة تحت مظلة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
sbis.hrsd.gov.sa موعد نتائج الأهلية على رابط موقع الضمان الاجتماعي ١٤٤٣
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت من الشروط الجديدة ما يضمن أن يصل الدعم لمستحقيه، وذلك وفق منظومة ضمان جديدة، وسنتناول من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور، والتي يتم من خلالها تحديد الأهلية والاستحقاق، وطريقة الحصول على راتب معاش الضمان الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية لا يقتصر دورها صرف معاش الضمان الاجتماعي فقط، بل يمتد دورها لتأهيل المستحقين للدعم من خلال برامج تدريبية تؤهلهم لكسب أرزاقهم، ويتم إعدادهم للدخول بسوق العمل عن جدارة واستحقاق، ويتم ذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات التدريبية التي تقوم بتأهيل المستحقين من العاطلين عن العمل للحصول على فرص عمل مناسبة.
الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- المواطنين من أصحاب الجنسية السعودية.
- المرأة المُطلقة التي تقيم مع أبنائها وليس لها دخل مادي خاص ولا تعمل.
- الأرملة التي تعول أبناءها والتي ليس لها مورد للدخل.
- الأسرة التي هجرها عائلها ولا تملك مصدر للدخل.
- أسر المسجونين والمدمنين على المخدرات الذين يعالجون في مراكز علاجية.
- عائلة الزوج المتغيب والذي لا يعرف له مكان.
- اليتيم لأب متوفي أو مجهول الأب.
- حاملي بطاقات التنقل يتم تسجيلهم على أنهم يتيم متوفي الأب.
- لا يجوز أن يتجاوز عمر الشباب الراغبين في التسجيل عن 35 عام وغير متزوجين.
- من يكون داخل السجن أو دار الرعاية والإيواء لا يستحق الدعم.
- يتم معاملة المتزوج من أكثر من زوجة على أنه صاحب أكثر من أسرة، ويحق له التسجيل لكل زوجة كاسرة منفصلة.
طريقة إضافة وإثبات الدخل عند التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال التسجيل على منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” يجب على القائم بالتسجيل إثبات جميع مصادر الدخل للأسرة ككل، حيث يتم احتساب راتب الزوجة أحد مصادر دخل الأسرة، وكذلك جميع ما يتقاضه عائل الأسرة من برنامج حساب المواطن ضمن دخل الأسرة، ويجب الانتباه إلى أنه سيتم مراجعة البيانات الخاصة بالمتقدين للتسجيل مراجعة دقيقة على قاعدة البيانات الحكومية، وذلك للتأكد من صحتها، وذلك للتأكد من عدم إهمال أي مصدر من مصادر دخل الأسرة، ويتم إضافة وإثبات الدخل للأسرة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على رابط النظام الضماني الجديد المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa”
- التسجيل كمستخدم جديد.
- إدخال وتعبئة جميع البيانات المطلوبة وتشمل: “رقم السجل المدني الهوية الوطنية – حالة المستفيد – رقم الهاتف الجوال – العنوان – البريد الإلكتروني – حالة العمل وغيرها من البيانات المطلوبة”.
- سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على “رمز التحقق”.
- إدخال رمز التحقق بالمكان المخصص.
- يتم تسجيل الدخول من جديد وكتابة رقم الهوية والرقم السري.
- من الممكن التسجيل من منصة النفاذ الوطني الموحدة.
- يمكن إضافة بيانات اكثر من دخل باختيار أيفونه “إضافة دخل جديد”.
الحد المانع لرواتب معاش الضمان الاجتماعي الجديد حسب عدد أفراد الأسرة
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
هل ظهرت نتائج الأهلية 2021؟ وما هو موعد إعلان نتيجة الأهلية
بالفعل ظهر نتائج الأهلية للذين قاموا بالتسجيل من المستحقين الجدد، أما عن من قاموا بتحديث البيانات من المستحقين القدامى فيتم دراسة حالتهم من واقع البيانات التي قاموا بتسجيلها، ومراجعتها للتأكد من شروط التسجيل على رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وصحة إثبات مصادر الدخل الخاصة بهم، وهؤلاء يمكنهم متابعة الطلب الخاص بهم على رابط التسجيل الجديد، وذلك حتى يتسنى لهم الاستعلام عن نتائج الأهلية، وموعد صرف وإيداع الضمان الاجتماعي، ويمكنهم في حالة كانت النتيجة بعدم الأهلية أن يتقدموا باعتراض على نتائج الأهلية، حيث سيتم البت في طلب الاعتراض خلال 60 يوم.
كما يمكن زيارة رابط خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان حيث يمكن الاستعلام بالسجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق، أما في حال كان ليكم بعض التساؤلات أو الاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد ومنصتة الدعم والحماية الاجتماعية، أو أهلية الضمان والتعرف عليها، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، ونحن من خلال موقعنا سنعمل جاهدين بالرد على جميع الاستفسارات حسب ما يُستجد من أخبار وتصريحات المسؤولين عن منظومة الحامية الاجتماعية الجديدة.
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