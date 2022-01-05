خدمات منصة أبشر للتوظيف تعرف على خطوات التسجيل بالمنصة والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة خدمات منصة أبشر للتوظيف 1443 تعرف على خطوات التسجيل بالمنصة والشروط المطلوبة. تسعى الحكومة السعودية إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلى الشكل الإلكتروني. ويتم ذلك بهدف الحصول على فوائد ومزايا الثورة الرقمية التي تنتشر في العالم أجمع. كما أن تحويل الخدمات إلى الشكل الرقمي يعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. ولذلك فتقدم الحكومة السعودية أيضاً خدماتها الخاصة بالتوظيف عن طريق رابط إلكتروني خاص بمنصة أبشر. كما تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية. ولذلك فيزداد البحث عن الرابط الخاص بمنصة أبشر للتوظيف وكذلك طريقة التسجيل بالمنصة والشروط المطلوبة أيضاً. وهو ما سوف نقوم بعرضه اليوم داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عبر منصة أبشر وموقع الوزارة بالخطوات.

خدمات منصة أبشر للتوظيف 1443

تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المختلفة. كما تقدم الحكومة خدماتها للمواطن مؤخراً بشكل إلكتروني لكي توفر على المواطنين الوقت والجهد وكذلك لتقليل الإزدحام. ومن بين الخدمات التي تقدمها هناك منصة أبشر التي تقدم العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين. كما أن أهم هذه الخدمات هي خدمة التوظيف الإلكتروني التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة. والتي توفر للمواطن المسجل بها إمكانية الحصول على وظيفة من دون ترك المنزل دون بذل جهد أيضاً.

طريقة التسجيل في منصة أبشر للتوظيف

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يتم بها التقديم للتسجيل في بوابة أبشر للتوظيف. ويمكننا عرض طريقة التسجيل في المنصة بكل بساطة كما يلي :

أولاً يجب القيام بالدخول على منصة أبشر وبعد ذلك القيام بالحب عن الوظائف المعروضة للاختيار بينها. ثم النقر على تسجيل وبعد ذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح ثم الضغط على إرسال الطلب والإنتظار حتى إرسال الموافقة على الهاتف.

الشروط المطلوبة للتسجيل في المنصة

كما قامت وزارة العمل السعودية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للموافقة على التسجيل في المنصة. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية

كما يجب ألا يكون قد تم سجنه سابقا

ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عام

وكذلك ينبغي أن يكون المؤهل الخاصة به مناسبا مع الوظيفة المقدم عليها.

كما يجب ألا يكون قد تم فصله من العمل بسبب سوء خلق.

طريقة الاستعلام عن طلب التوظيف برقم الهوية

حيث يتمكن من قام بتقديم طلب للالتحاق بوظيفة عبر منصة أبشر أن يقوم بمتابعة الطلب للاستعلام ما إذا كان تمت الموافقة عليه أم لا. ويمكننا عرض خطوات الاستعلام كما يلي: