أهم الشروط لقرض الضمان الاجتماعي الجديد والخطوات المطلوبة للحصول على القرض. يوفر نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمواطنين الكثير من المساعدات المختلفة. كما يعتبر من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث إن نظام الضمان الاجتماعي يقدم للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط معاش شهري يمكنهم من التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. كما إن الضمان الاجتماعي قدم للمستفيدين أيضاً إمكانية الحصول على قرض بإختلاف أنواعه التي تتنوع لتتناسب مع مختلف الفئات المختلفة. لذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التقديم للحصول عليها وكذلك أهم الشروط المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض العقاري.

أهم الشروط لقرض الضمان الاجتماعي الجديد

يوفر الضمان الاجتماعي للمواطنين الكثير من أنواع القروض المختلفة التي تتنوع لتناسب جميع احتياجات المواطنين المختلفة. حيث يوجد قروض موجه للشباب وتساعدهم ليتمكنوا من الزواج كما يوجد قرض للمطلقات والأرامل وكذلك يوجد قرض الأسرة وغيرها. ويعتبر الهدف الأساسي من تقديم جميع هذه القروض هو تقديم المساعدة للمحتاج لتوفير ما يحتاج إليه من مختلف متطلبات الحياة. كما يتميز القرض المقدم من قبل الضمان الاجتماعي بسهولة الحصول عليه وكذلك بساطة الشروط المطلوبة للحصول عليه. فهناك الشروط المطلوبة للحصول على قرض المطلقات والتي يمكننا عرضها كما يلي:

تقديم ما يثبت وقوع حالة الطلاق

ألا يتخطى دخل كل فرد بالأسرة عن 2000 ريال سعودي

كما يجب عدم تخطي دخل الأسرة العشر آلاف ريال سعودي

كما يجب ألا يكون لدي المطلقة أملاك خاصة.

أهم الشروط المطلوبة للقروض

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على القروض بأنواعها من قبل الضمان الاجتماعي. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب ألا يقل الدخل الشهري له عن 2000 ريال سعودي

ينبغي عدم مديونيته لأي بنك أخر

كما يجب ألا يكون متقدم بطلب قرض أخر

الالتزام بسداد جميع الأقساط المتفق عليها.

طريقة التقديم للحصول على القرض

كما يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحصول على قرض من الضمان الاجتماعي الجديد كما يلي: