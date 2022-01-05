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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 50 لشهر يناير 2022؛ يزداد البحث من قبل المواطنين في المملكة السعودية في الوقت الحالي عن موعد صرف الدفعة 50 من برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الأهلية لهذه الدفعة حيث أعلن البرنامج عن موعد صرف دفعة يناير 2022 عبر حسابه الرسمي على تويتر.

موعد صرف الدفعة الجديدة 50 من حساب المواطن

كما تعرفنا من قبل أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 ميلادياً من كل شهر لذلك سوف يكون صرف الدفعة 50 لشهر يناير 2022 يوم الاثنين 10 يناير الموافق 6 جمادي الآخر 1443 ولم يتم تأجيل موعد الصرف إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة رسمية.

طريقة الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن

يتم الاستعلام عن دعم حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تدوين البيانات المطلوبة رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. النقر على استعلام عن موعد حساب المواطن. ثم كتابة رمز التحقق والنقر على بحث. سيتم ظهور كافة البيانات الشخصية الخاصة بالدعم.

شروط أهلية حساب المواطن

لابد من توافر شروط حساب المواطن في المستفيدين حتى يستطيعوا الحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية وكذلك مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم مقيم في أي دار إيواء أو بالسجن.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

يجب ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري أو عقارات.

لابد من تقديم معلومات صحيحة والتأكد من صحتها حتى لا يتم رفض الطلب.

طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن

يتم تحديث البيانات في حساب المواطن عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور ثم كتابة رمز التحقق. النقر على تعديل الطلب سيتم ظهور صفحة البيانات قم بتحديث البيانات التي طرأ عليها تغييرات مثل بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين وغيرها. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على تحديث.

وبهذا نكون قدمنا لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 50 لشهر يناير 2022، وكذلك خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن، كما وضحنا لكم شروط الأهلية وكذلك طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن.