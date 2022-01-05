متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443 وكم باقي على نزول حساب المواطن الدورة 50 شهر يناير

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عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443 وكم باقي على نزول حساب المواطن، أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني، ومن خلال هذا المقال إجابة شافية وافية لكل تساؤلاتكم، وسنقدم لكم تغطية إخبارية شاملة عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443، ورابط برنامج، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي نفذتها المملكة العربية السعودية، وأحد برامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف تقديم الدعم النقدي غير المسترد للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وذلك بناءً على توافر بعض الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقين، واستبعاد من لا يستحق الدعم، ولذلك قامت بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق وحوكمة الدعم المقدم حتى يصل إلى مستحقيه.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443

يقدم برنامج حساب المواطن الدعم لملايين الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل داخل المملكة، فمنذ انطلاق البرنامج في ديسمبر من عام 2017 وهو يقدم الدعم لهذه الفئات المستحقة للدعم، وقد توقف البرنامج عن استقبال طلبات المتقدمين للحصول على الدعم في 2020، فما حقيقة فتح التسجيل في حساب المواطن، فقد نفى البرنامج قبول مستحقين جدد في الوقت الحالي وذلك عبر تغريده للبرنامج على موقعه الرسمي على تويتر.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

كما هو معروف ومتبع فإن إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية، فقد يقدم يوم أو يؤخر يوم، وعليه فموعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2022 هو يوم الإثنين القادم بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022.

نتائج الأهلية للدورة 50 من حساب المواطن

تحديث حساب المواطن

يحرص البرنامج باستمرار على توجيه المستفيدين لتحديث بياناتهم حتى يصل الدعم إلى مستحقيه إلى جانب رفع كفاءة الدعم. ودعا القائمين على البرنامج جميع المستفيدين مما لديهم مستندات قد انتهت أو قربت على الانتهاء. كمستندات إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ جديد. حتى لا يتم حرمان المستفيد من الدعم. ويتم تحديث البيانات بالطريقة التالية:-

كم باقي على نزول حساب المواطن شهر يناير 2022

باقي 5 أيام على نزول حساب المواطن بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 05\01\2022، وسوف يتم الصرف يوم الإثنين الموافق 10\01\2022.