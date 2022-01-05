نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة خلال تلك الفترة من قبل الأفراد السابق لهم التقديم بوظائف وزارة الدفاع المدني التي تم الإعلان عنها، وذلك لمعرفة أسماء المقبولين في الدفاع المدني 1443 قبول مبدئي ويتاح لهم معرفة نتائج وزارة الدفاع عبر المنصة الرسمية أبشر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني.

الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني

يتاح الاستعلام عن القبول في الدفاع المدني من خلال المنصة الرسمية أبشر، وينبغي على الراغبين في التعرف على الحالة الخاصة بهم من حيث قبولهم من عدمه والاستعلام كذلك عن الإجراءات المقرر إتباعها الالتزام بالخطوات الآتية

في البداية يجب الولوج إلى منصة أبشر الرسمية للتوظيف.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار إشعار القبول.

تطلب المنصة بعض المعلومات الشخصية عن المتقدم والتي تضم: رقم هويته. تاريخ ميلاده. رقم هوية الوالد. رقم الوظيفة.

بعد إتمام إدخال جميع المعلومات المطلوبة يتم النقر على عرض، ليتم اظهار حالة الطلب المقدم.

وقد ذكرت الوزارة إلى أن القبول الحالي هو قبول مبدئي بينما القبول النهائي والالتحاق بالوظائف له معايير وضوابط أخري.

الأوراق المطلوبة للمقابلة الشخصية

بعد قيام المتقدم بالاستعلام عبر المنصة الرسمية وحصوله على القبول المبدئي يجب عليه أن يقوم بتوفير بعض الأوراق الأساسية واصطحاب تلك الأوراق في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية، وتضم هذه الأوراق: