نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر في المقال التالي
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الساعات الماضية، في تلقى طلبات الانضمام لخطة التأمينات الاجتماعية الجديدة من خلال المنصة الرسمية المطروحة للخطة، حيث نفذت الوزارة عدداً من التحديثات والتعديلات على نظام الضمان الاجتماعي الكامل لجميع فقراء المملكة، وأطلقت المنصة المطورة لتتوافق مع قوانين التسجيل الجديدة، وبدأت في قبول الطلبات على المنصتين القديمة والجديدة وحتى يوم 23 مايو 2022 وبعد ذلك ستعتمد المنصة الجديدة فقط، ونوفر لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل في نظام الضمان المطور.
الضمان الاجتماعي الجديد 1443
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وذلك لجميع المستفيدين بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شروط معينة وضعتها الوزارة، كما أطلقت الوزارة رابط للتسجيل وأوضحت كيفية التسجيل من خلال خطوات مبسطة، وقد أطلقت الوزارة النظام هذا ضمن التشريعات المعتمدة مثل خدمات التمكين والتوظيف والدعم النقدي، للتأكد من وصول أموال الزكاة لمستحقيها والعمل على تحسين مهارات من لهم الأحقية في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تحسين القوى العاملة.
موعد نزول الضمان الاجتماعي 1443
ومن المنتظر نزول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لكل مواطنين السعودية، خلال الخمسة أيام الأولى من شهر يناير 2022، وقد تم تحديث جميع بيانات المواطنين المتقدمين للضمان الاجتماعي المطور، لصرف المعاش المستحق لهم عن شهر ديسمبر السابق 2021.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لهذا المشروع الجديد، ويمكن تسجيل طلبات المستحقين من خلال الخطوات التالية:
- أولاً يتم الدخول للمنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثانياً كتابة كافة المعلومات الشخصية والدخل الشهري والعنوان والحساب المصرفي.
- ثالثاً في حالة استحقاق المتقدم واستيفائه لجميع الشروط.
- يستمر في إدخال البيانات الشخصية المتعلقة بالأسرة من بيانات دعم الأسرة وجميع بيانات الدخل الشهري وتحميل جميع المستندات اللازمة.
- وبعدها يجب الضغط على زر إرسال.
- كما يتم في حالة قبول الطلب سوف يتم الاتصال بالمستفيد من خلال الهاتف الشخصي الخاص به.
- بينما يمكن الاتصال على الخط الساخن للتتبع الخاص بالموارد البشرية وهو الرقم التالي 199099.
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